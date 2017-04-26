Связь для холодных звонков — дело ключевое. От этого пункта зависят ваши продажи. Из-за неудобного и плохого инструмента менеджер звонит в 3-7 раз хуже, чем мог бы. Вы же не будете отправлять курьера верхом на кривой козе, верно? Так почему же не все заботятся об инструменте для обзвона? Загадка. Скорее всего, потому что не знают, как правильные программы ускоряют специалистов.

Для телемаркетинга (обзвона базы) связь должна быть:

Перечислим способы, которыми обычно делают холодные звонки:

Расскажем подробно о каждом варианте.

Обычный телефон + Excel

Cамый устаревший вариант. Однако, многие используют его из-за простоты: это привычно и кажется, что удобно. Но нет.

это самый медленный способ: не больше 30-40 вызовов в день на 1 менеджера;

много времени уходит на ручной набор номер и ошибки при этом;

нет записей разговоров и отчетов - нельзя узнать эффективность и результат.

Не рекомендуем это способ. Даже для старта, второй линии продаж или поддержки - из-за отсутствия отчетов и записей разговоров.

CRM (Битрикс24, amoCRM и т.д.) и телефония

Главная задача CRM — это работа с клиентами: учет, планирование и контроль задач, сохранение информации. Она не предназначена для обзвона. А телефония тем более не подходит для холодных звонков сама по себе.

Внимание! Потребуется подключение отдельной телефонии и помощь технического специалиста.

Делать звонки через CRM + телефонию можно, но это неэффективно:

звонить неудобно, поэтому работник делает 30-60 звонков в день;

в базе образуется свалка из контактов (реальные клиенты теряются в тысячах контактов из холодной базы);

отчеты ничего не говорят вам о том, хорошо ли работает менеджер;

вы не знаете реальную конверсию, а значит, не можете увеличивать продажи.

Мы рекомендуем использовать способ, если вы не работаете с холодными звонками. Само по себе использование телефонии для телемаркетинга — плохое решение.

Профессиональные решения для колл-центров (например, Naumen Call Center)

Плюсы:

очень эффективно;

все отчеты;

вообще, со всех сторон замечательный инструмент.

Минусы:

дорого, сотни тысяч рублей;

сложное обучение (и эта услуга стоит тоже недешево);

нужны администраторы.

Тут все понятно. Есть деньги и вы готовы инвестировать в отдел продаж — рекомендуем.

Скорозвон (можно использовать в связке с CRM)

Собственно, это мы:)

Сервис, который закрывает все вопросы, связанные с организацией холодного обзвона:

инструмент для обзвона;

телефония;

отчетность.

Работает это так: вы загружаете базу для прозвона, добавляете сценарий/скрипт звонка и приглашаете менеджеров. Всё готово. 15 минут на старт. Технический специалист не нужен.

Есть режим, когда менеджер завершил один звонок, а второй начинается автоматически. Идеальное решение для обзвона баз, где важно звонить много. На практике, из срм или с помощью телефона средний сотрудник совершает 40-60 вызовов. В Скорозвоне — от 150-200.

Ещё что удобно — Скорозвон не нужно устанавливать, это сервис. Телефония встроена и настраивать её не нужно. В любой точке мира ваш специалист может делать холодные звонки, ему понадобится только доступ в интернет и компьютер/ноутбук с гарнитурой (любая с USB-входом). А вы, тоже в любой точке мира, сможете контролировать его по отчетам, а также прослушивать записи разговоров.

Мы отлично подходим в 2 случаях:

Если у вас 1 линия продаж и несложная сделка — тогда вам не нужны сторонние сервисы, вся работа будет в Скорозвоне. Если вы разделили специалистов по функциям, то Скорозвон используйте для первой линии (для обзвона). Загружаете базу, менеджер прозванивает её и отбирает из базы контактов теплые лиды. Скорозвон передаст их в срм-систему автоматически.

Зарегистрируйтесь за 2 минуты и начинайте тестировать Скорозвон!