Проблемы работы менеджера, а также неумение сотрудника и руководства оперативно их решать, приводят к снижению продаж. В статье рассмотрим самые распространенные затруднения, которые возникают в сфере менеджмента и пути их решения.



Основные проблемы менеджера



Большая конкуренция в сфере. Практически в каждой отрасли, будь–то продажа продуктов питания, бытовой техники или банковских услуг, существует большое количество альтернативных предложений, а следовательно высокая конкуренция между представителями компаний. Чтобы запомниться, менеджер должен представить свое предложение выгоднее, чем другие. В этом помогают акции и правильная подача товара — акцент на его выгодности для покупателя.



Сложно вызвать доверие у клиента. Проблемы менеджеров по продажам часто связаны с низким уровнем коммуникации и неправильным подходом к построению диалога с заказчиком — потенциальным или действующим. Повысить коммуникативные навыки помогут тренинги, скрипты переговоров, наставления руководства.



Неверные цели. Многие продажники делают акцент на постоянном расширении клиентской базы, больше времени уделяют поиску новых заказчиков и недостаточно постоянным клиентам. При этом прибыль от заказов постоянных покупателей в среднем составляет 60-85% всего дохода компании. Чтобы исключить такую ошибку, около половины рабочего дня выделяйте на поддержание связи с постоянными клиентами: делайте рассылки, специальные предложения, напоминания о доставке.



Отсутствие четкой схемы и стратегии продаж. Без плана работы невозможно прогнозировать ее результаты — сумму и прибыльность продаж за определенный период. Поэтому сотрудникам необходимо предоставить четкий алгоритм действий, плановые показатели эффективности, от которых будет зависеть их доход, внедрить систему регулярной отчетности.



Добавим, что больше всего затруднений у старших менеджеров и руководителей отдела продаж вызывает поиск персонала, который бы соответствовал профессиональным требованиям и стремился развиваться. Решить вопрос с подбором сотрудников может расширенный поиск по всем базам трудоустройства, улучшение условий труда и его оплаты.



Проблемы с менеджерами-операторами по холодным звонкам



Особенности работы менеджера с холодными клиентами обусловили ряд проблем, которые возникают именно с такими сотрудниками:



низкая заинтересованность в результате;

высокая текучка сотрудников;

низкий уровень подготовки кадров;

низкий КПД работы

нежелание развиваться.

Эти и другие проблемы работы менеджера по холодным звонкам можно решить с помощью правильной системы управления, контроля и мотивации. Как разработать такие системы читайте в других наших статьях в разделе «Менеджер для холодных звонков»