Александр, наш ведущий специалист отдела развития клиентов рассказывает о том, как и где лучше искать базу для холодных звонков.

! А если вам некогда, внизу страницы есть очень наглядная презентация.

Главный вопрос наших начинающих бизнес клиентов — где взять базу для холодных звонков? Бывает и так, что менеджеры готовы, продукт отличный, сезон настал, а звонить некому. И руководитель начинает требовать от сотрудников самим искать себе фронт работ. Получается, что сотрудник занимается непрофильной и скучной работой, не успевает продавать, тут уже не до эффективности и перевыполнения планов. Поэтому вопрос наличия клиентской базы для менеджеров по продажам (и где её собрать, найти или взять) очень актуален.

Если же номера для обзвона есть, дела тоже могут идти не очень гладко. Классическая история — компания закрывает отдел холодных звонков и перестает думать о росте, потому что холодные сделки кажутся им неэффективными. Но как только мы смотрим глубже, обнаруживается, что руководитель отдела собрал старую, некорректную базу контактов для холодных звонков новым клиентам без указания рода деятельности компаний. В 80% попыток по этим данным просто не получается дозвониться. Работник тратит 80% времени впустую, разговоров с потенциальными клиентами — считанные единицы, а сделок нет тем более. Он теряет мотивацию, начинает жаловаться и звонить ещё меньше, руководитель не видит результатов, и направление закрывается.



А дело всего лишь в том, что надо было озаботиться поиском и сбором актуальной базы контактов предприятий для обзвона или e-mail рассылки. На практике, это только кажется какой-то неподъемной задачей. Мы опросили сотни наших пользователей и обнаружили, что рабочих вариантов поиска несколько, мы написали о них подробно в других статьях. Не забудьте изучить все материалы раздела, прежде чем начнете искать, чтобы не упустить подходящее вам и не тратить время впустую.

А сейчас давайте определимся, что конкретно вам нужно от списка контактов для холодных звонков и активных продаж. Напишите на бумаге ваш бизнес-процесс и вашего идеального клиента. Подумайте, ограничены ли вы географически? Или, не стоит ли начать с какого-то конкретного , одного региона? Важно ли вам знать e-mail и сайт компании, или сможете уточнить его в разговоре? Чем подробнее информация, тем тяжелее её найти.

Что такое качественная база клиентов для менеджера по продажам?

Она обладает высокой «контактностью», то есть вы можете дозвониться до большого количества потенциальных покупателей. Она содержит максимум информации (от ФИО ЛПР до отрасли предприятия в b2b). Она соответствует вашему продукту. Если вы продаете интерактивные блокноты для официантов, то вам нужно звонить в рестораны. Столовые самообслуживания вам не нужны, а металлопрокатные компании — тем более.

Форматы ищите стандартные — csv, xls, xlsx. Их удобно хранить, сортировать в них данные и загружать в сервис для прозвона.

Где искать и брать контакты и номера телефонов для холодных звонков?

Всего мы обнаружили 6 работающих методов:

1. Никакой. Менеджер сам ищет по одному телефоны на сайтах или в Дубль-гис, сразу звонит, потом снова ищет.

Эффективность такого поиска тоже никакая. Если у вас больше одного работника, то выделите сотрудника на поиск ( и тогда это будет второй способ, о нем ниже).

Совет. Если сотрудник у вас один, то пусть он выделит 1,5-2 часа вечером, в конце рабочего дня, и ищет данные на следующий день. Вечером — чтобы не тратить на поиск эффективное утро. Вечером конверсия звонков обычно ниже.

2. Ручной. Отдельный работник с утра и до вечера ищет качественные телефоны в Дубль-гисе, на досках объявлений или на сайтах.

Этот вариант хорош тем, что тут данные обычно довольно качественные, а вот времени и сил уходит много. Рекомендуем не держать такого специалиста в штате, а нанять удаленного фрилансера с оплатой за 1 контакт.

Совет 1. Не имеет смысла так работать с Дубль-гисом и прочими справочниками. Их проще «спарсить» (об этом ниже).

Совет 2. Небольшой лайфхак. Если вы продаете первым лицам компаний, воспользуйтесь сервисом Контур.Фокус и ищите директоров напрямую. Часто там даже сотовые есть — никаких секретарей.

3. Официальный. Покупка у сайтов-справочниках (Дубль-гис, например).

Всем хорош этот способ, но очень дорог.

4. Парсинг. Парсинг — это автоматический сбор инфо с сайтов/справочников.

Способ быстрый (за пару часов у вас будет фронт на несколько недель работы), качество хромает, контактность низкая. Работает, если у вас популярный и нужный всем продукт.

Совет. Парсеры (программы-сборщики) ищите у фрилансеров, там их можно купить (и запускать самостоятельно), либо купить уже спарсенные данные.

5. Покупка. Самый популярный вариант. Качество разное, цена тоже. Чем свежее и качественнее товар, тем дороже его будут продавать. Продавцов много, ищите их на авито и в социальных сетях.

Совет. Прежде чем оплатить покупку, запросите у продавца скриншот 30 строк на какую-нибудь букву. Например, Е. Пусть он предоставит скриншот сразу же, за 1-3 минуты. Отдайте контакты менеджеру на обзвон. Если 15-20 настоящие и актуальные (сотрудник дозвонился, и попал по адресу), то все ок. Если дозвониться получилось менее, чем до 7 — плохо, вы потеряете время на пустую работу.

6. Поиск самой подходящей вам базы. Сложный, но удивительно эффективный способ. Придется включать мозг. Пошаговую инструкцию мы напишем в следующей статье.

Кстати, позже мы расскажем и про то, как успешно работать с не самой качественной информацией. Есть способы и на таких данных делать хорошие продажи.

В b2b-бизнесе некоторые руководители раз и навсегда решили вопрос сбора базы контактов и номеров телефона для обзвона и продаж по телефону, со временем собрав все компании из их целевой аудитории. На это может уйти куча времени, но только представьте — у вас есть информация по каждому потенциальному клиенту, что ему нужно, как он работает, услугами кого из конкурентов пользуется. Такая клиентская техника — это высший пилотаж, конечно. И эти данные придется обновлять новыми компаниями, но это уже несложно.

Как найти и собрать постоянную базу номеров и контактов для холодных звонков и активных продаж? Сначала собрать все данные, которые получится. Прозвонить все, собрать актуальную информацию. И потом получившийся большой массив информации пополнять при каждом разговоре. И потом продажник, когда будет делать звонок, будет обладать всеми рычагами для совершения сделки.