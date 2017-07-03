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База для холодных звонков

База для холодных звонков — это важно. Серьезно, это важнее, чем супер-мега-качественный скрипт или идеально поставленный голос менеджера.

Классическая история — компания закрывает отдел холодных продаж и перестает думать о росте, потому что холодные продажи кажутся им неэффективными. Но как только мы смотрим глубже, обнаруживается, что руководитель отдела нашел старую, некорректную базу номеров телефонов клиентов без указания рода деятельности компаний. В 80% попыток по этим номерам просто не получается дозвониться. Менеджер тратит 80% времени впустую, разговоров в день — считанные единицы, а сделок нет тем более. Он теряет мотивацию, начинает жаловаться и звонить потенциальным покупателям ещё меньше, руководитель не видит результатов, и направление закрывается.

А дело всего лишь в том, что надо было озаботиться поиском и подготовкой базы данных для холодных звонков. Лучше всего — база, в которой содержится:

  • телефон;
  • клиентский email;
  • ФИО ЛПР (но, конечно, такая база — редкость);
  • название и область деятельности компании (если b2b);
  • город.

Форматы ищите стандартные — csv, xls, xlsx. Их удобно хранить, сортировать в них данные и загружать в сервис для обзвона.

Как собрать базу для холодных звонков — это отдельный вопрос. Есть несколько способов, каждый из них мы описали подробно. Главное, помните, что низкое качество базы — это часы и дни пустой работы вашим менеджерам.

Если ваш продукт подходит только части аудитории (например, только розничным магазинам, или только женщинам с детьми), приложите все усилия, чтобы найти базу целевой аудитории. 

Это решаемая задача. Найти хорошую базу для холодных звонков сложно, но можно. Мы научим!


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