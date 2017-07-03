База для холодных звонков — это важно. Серьезно, это важнее, чем супер-мега-качественный скрипт или идеально поставленный голос менеджера.
Классическая история — компания закрывает отдел холодных продаж и перестает думать о росте, потому что холодные продажи кажутся им неэффективными. Но как только мы смотрим глубже, обнаруживается, что руководитель отдела нашел старую, некорректную базу номеров телефонов клиентов без указания рода деятельности компаний. В 80% попыток по этим номерам просто не получается дозвониться. Менеджер тратит 80% времени впустую, разговоров в день — считанные единицы, а сделок нет тем более. Он теряет мотивацию, начинает жаловаться и звонить потенциальным покупателям ещё меньше, руководитель не видит результатов, и направление закрывается.
А дело всего лишь в том, что надо было озаботиться поиском и подготовкой базы данных для холодных звонков. Лучше всего — база, в которой содержится:
- телефон;
- клиентский email;
- ФИО ЛПР (но, конечно, такая база — редкость);
- название и область деятельности компании (если b2b);
- город.
Форматы ищите стандартные — csv, xls, xlsx. Их удобно хранить, сортировать в них данные и загружать в сервис для обзвона.
Как собрать базу для холодных звонков — это отдельный вопрос. Есть несколько способов, каждый из них мы описали подробно. Главное, помните, что низкое качество базы — это часы и дни пустой работы вашим менеджерам.
Если ваш продукт подходит только части аудитории (например, только розничным магазинам, или только женщинам с детьми), приложите все усилия, чтобы найти базу целевой аудитории.
Это решаемая задача. Найти хорошую базу для холодных звонков сложно, но можно. Мы научим!