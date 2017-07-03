База для холодных звонков — это важно. Серьезно, это важнее, чем супер-мега-качественный скрипт или идеально поставленный голос менеджера.

Классическая история — компания закрывает отдел холодных продаж и перестает думать о росте, потому что холодные продажи кажутся им неэффективными. Но как только мы смотрим глубже, обнаруживается, что руководитель отдела нашел старую, некорректную базу номеров телефонов клиентов без указания рода деятельности компаний. В 80% попыток по этим номерам просто не получается дозвониться. Менеджер тратит 80% времени впустую, разговоров в день — считанные единицы, а сделок нет тем более. Он теряет мотивацию, начинает жаловаться и звонить потенциальным покупателям ещё меньше, руководитель не видит результатов, и направление закрывается.

А дело всего лишь в том, что надо было озаботиться поиском и подготовкой базы данных для холодных звонков. Лучше всего — база, в которой содержится:

телефон;

клиентский email;

ФИО ЛПР (но, конечно, такая база — редкость);

название и область деятельности компании (если b2b);

город.

Форматы ищите стандартные — csv, xls, xlsx. Их удобно хранить, сортировать в них данные и загружать в сервис для обзвона.