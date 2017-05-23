Менеджер по холодным звонкам — это сотрудник в отделе продаж, главной работой которого является поиск лидов, потенциальных клиентов для компании. Для этого он обзванивает базу клиентов, делает холодные звонки, проходит секретаря, находит ЛПР (лицо, принимающее решение) выясняет потребность в услуге или продукте, иногда высылает коммерческое предложение и передает нового покупателя менеджеру по продажам. Здесь найдете всю информацию о том, как найти хорошего сотрудника и как работать с менеджером по продажам.

Иногда их называют менеджерами колл-центра. В таких компаниях отдел лидогенерации большой и выделен в отдельный call-центр, который может делать как исходящие, так и входящие звонки. Впрочем, функции аналогичные (позвонить-найти-предложить), только иногда к ним добавляется прием заявок и звонков. Они тоже работают по скрипту и передают теплых клиентов на следующий этап. Менеджер по продажам call-центра должен отлично ориентироваться в профессиональных программах, работать быстро, уметь переключаться между скриптами и сценариями разговора. Такие сотрудники часто уходят, но на их место быстро берут свежего кандидата — особые навыки не нужны, всему быстро научат.

И еще одно название — менеджер телемаркетинга. Обычно так называют специалистов по звонкам в очень крупных компаниях — интернет-провайдерах, банках и так далее. Обычно они работают в больших помещениях с профессиональными рабочими местами и у них обычно есть профессиональное ПО для обзвона и режим работы очень жесткий и регламентированный. Оператор телемаркетинга работает с огромной базой, делает сотни звонков в день и не может ни на слово отклоняться от скрипта. Это тяжелая работа, на которой люди часто «перегорают» и зарплата в таких фирмах невысокая. Впрочем, специалист, который прошел огонь и воду играючи справится с любыми рабочими задачами по обзвону в отделе продаж. Но есть и минусы: менеджер отдела телемаркетинга обычно работает с конечными потребителями, а в b2b есть свои особенности, и такого опыта им может не хватать. Зарплата такого специалиста от 15 000 руб.

За всеми этими специальностями стоят похожие люди: с хорошим и внятным голосом, смелые, с «подвешенным языком», быстро усваивающие информацию и умеющие не стушеваться в сложной или конфликтной ситуации. Еще один важный момент — они должны уметь продолжать работу, даже если слышат «нет».

Найти хорошего оператора на холодные звонки непросто. Зато если вам это удалось, вы обеспечены постоянным притоком недорогих лидов.