Четкий план на год менеджера по продажам позволяет руководителю:



По сути, планирование — это система управления и постановки задач, о правилах разработки которой мы и расскажем в нашей статье.

Соберите и оцените показатели, которых вы достигли в прошлом году — товарооборот, денежный оборот, прибыль и другие. Рассчитайте плановые цифры с учетом развития компании на следующий год — в большинстве случаев планируется рост на 10-20%. Разделите годовые цели на 12 месяцев и получите планы продаж, которые нужно выполнять ежемесячно. При необходимости, разработайте более детальную схему задач. Если спрос на ваш товар/услугу зависит от сезонности - отразите это в плане.

Помимо планирования экономических показателей и их роста нужно уделить должное внимание графику работы самих сотрудников и их развитию.



Как составить план работы менеджера по продажам за год



ежеквартально — 2-3 раза в год или чаще — стоит выделять время для развития профессиональных навыков сотрудников: проводить тренинги и обучение;

ежемесячно составляется промежуточная отчетность, на подготовку которой также выделяются время и трудовые ресурсы;

ежедневно даже самые ответственные сотрудники продуктивно работают не больше 6 часов, а регулярные переработки приводят к общему снижению эффективности.

Продуманный и грамотно составленный годовой план развития менеджера по продажам поможет достичь поставленных показателей роста и развития компании в следующем году.



