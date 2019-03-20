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План менеджера по продажам на год

Четкий план на год менеджера по продажам позволяет руководителю:

  • контролировать все процессы, которые связаны с продажами;
  • влиять на показатели экономической эффективности отдела продаж;
  • прогнозировать развитие компании.   

    По сути, планирование — это система управления и постановки задач, о правилах разработки которой мы и расскажем в нашей статье.

    Как правильно составить план продаж на год

    Учитывайте основные правила и принципы:

  • Точность и детальность при организации. Планируйте и оценивайте продажи по разным направлениям и критериям, например, по регионам, отдельным продуктам, клиентам или менеджерам. Уделяйте внимание не только расчетам плановых показателей, но и написанию методов их достижения.
  • Регулярный контроль. Годовой план разбивают на более короткие временные отрезки — кварталы, месяцы — и регулярно отслеживают достижения.
  • Своевременное корректирование. На основе промежуточных показателей оценивают возможность достижения годового плана. Важно: если по прогнозам плановые показатели будут перевыполнены на 30-50% и больше, значит планка занижена и стоит пересмотреть план продаж в сторону увеличения нормы.
  • Правильная мотивация — ключ к успеху. У каждого сотрудника коммерческого отдела должна быть личная заинтересованность в выполнении плана. Для этого внедряют систему премирования и штрафов.

    Приведем пример, как составить план продаж на год:
    1. Соберите и оцените показатели, которых вы достигли в прошлом году — товарооборот, денежный оборот, прибыль и другие.
    2. Рассчитайте плановые цифры с учетом развития компании на следующий год — в большинстве случаев планируется рост на 10-20%.
    3. Разделите годовые цели на 12 месяцев и получите планы продаж, которые нужно выполнять ежемесячно. При необходимости, разработайте более детальную схему задач. Если спрос на ваш товар/услугу зависит от сезонности - отразите это в плане. 

    Помимо планирования экономических показателей и их роста нужно уделить должное внимание графику работы самих сотрудников и их развитию.

    Как составить план работы менеджера по продажам за год

    План на год разбивается на более мелкие графики, которые включают распорядок работы и задачи на квартал, месяц, неделю или даже 1 день. Чтобы исключить форс-мажорные ситуации связанные с нехваткой времени, следует помнить:
    • ежеквартально — 2-3 раза в год или чаще — стоит выделять время для развития профессиональных навыков сотрудников: проводить тренинги и обучение;
    • ежемесячно составляется промежуточная отчетность, на подготовку которой также выделяются время и трудовые ресурсы;
    • ежедневно даже самые ответственные сотрудники продуктивно работают не больше 6 часов, а регулярные переработки приводят к общему снижению эффективности.

    Продуманный и грамотно составленный годовой план развития менеджера по продажам поможет достичь поставленных показателей роста и развития компании в следующем году.

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