Контроль менеджера по продажам — это больной вопрос многих бизнесов. В статье мы перечислим, какие моменты особенно важны и какие методы контроля есть.
Впрочем, есть руководители, которые не горят идеей знать, как кто из менеджеров работает, и какие проблемы есть в отделе продаж. Такие отделы продаж являются неэффективными, а дела идут «своим ходом». Рискованный путь. Мы советуем всегда быть в курсе работы сотрудников и расскажем, как контролировать менеджера по продажам.
Начнем с перечисления основных проблем:
- сотрудники «халявят», большую часть времени не работают, а принимают такой вид;
- они завышают свои показатели, «подкручивая» результаты, показатели и выполнение плана;
- делают свою работу некачественно, сваливая всё на плохие базы или плохой сезон;
- в начале месяца откровенно забивают на работу, раскачиваясь к концу;
- уводят базу клиентов «налево» или делают «левые» сделки;
- допускают ошибки, которые потом скрывают от руководства.
Как контролировать менеджера по продажам.
- Контроль каждого этапа продаж, самая важная задача. Обязательно ведите отчет, где видны ключевые показатели сотрудника. Пусть они собираются ежедневно. Используйте сервисы, в которых легко увидеть показатели. Для менеджера по холодным звонкам надо видеть количество звонков, количество разговоров (то есть, до кого работник дозвонился), какое время сотрудник провел в разговоре и сколько вообще работал в сервисе. Ну и количество лидов в итоге, разумеется. В Скорозвоне все это реализовано удобными отчетами.
- Сравнивайте цифры. Как между разными менеджерами, так и разные периоды времени у одного сотрудника. Если есть сильные колебания — что-то не так.
- Обязательно слушайте звонки и разговоры менеджеров. Даже опытных, даже лучших. Каждый день по несколько штук. Иногда продавец такого наговорит по телефону в процессе — диву даешься. А бывает, особо упорные новички разговаривают грубо, плохой клиентский сервис портит имидж компании. Проверяйте разговоры на качество выборочно, удачные и неудачные (поиск по результату в Скорозвоне делается в 2 клика), долгие и короткие. Нет времени заниматься прослушкой? Выгружайте записи и ускоряйте их в специальных программах. В Скорозвоне есть встроенный ускоритель записей звонков, на скорости 2Х вполне комфортно слушать. Не записываете? Срочно организуйте запись. Узнаете много нового. Кроме того, слушая разговоры, вы не упустите новой и важной информации от клиентов.
- Если у вас очень дорогие клиенты и ценная база, используйте функцию, с которой менеджер не видит номера телефонов контактов (в Скорозвоне есть функция и она помогает многим нашим клиентам), и отберите права на доступ к базе. Как, у вас база еще в Excel? Срочно переносите работу, необходимые данные очень легко скопировать при уходе или слить конкурентам.
- Рабочее время сотрудника. Часто менеджеры раскачиваются через пару часов после начала рабочего дня. А заканчивают работу за час, планируя поход в любимый ресторан. Это решается просто — первый и последний звонок за день.
- Это важно! Отслеживайте все пропущенные звонки и отслеживайте действия по заявкам. Вам лишь кажется, что менеджерам нужны клиенты и лиды. Вы тратите деньги на рекламу, а менеджеры просто не перезванивают клиенту, или оставляют задачу по обработке заявки на потом, а то и вовсе забывают про неё. Выгрузите прямо сейчас все пропущенные звонки за неделю, и посмотрите, всем ли сотрудник позвонил. Удивитесь. А потом откройте список из всех заявок за неделю и посмотрите, через сколько потенциальному покупателю позвонили (в «горячих» сферах важно перезванивать в течение минуты!), и по каждому убедитесь, что все отправлено и есть итог, или назначена задача. Если есть онлайн-чат, почитайте 30 последних диалогов, обратите внимание на время ответа (лучше, чтобы первая реплика вашего работника укладывалась в 20 секунд).
Итог
Итак. Для контроля менеджера по продажам вам нужно сделать следующее:
- Иметь отчеты по количеству звонков, продолжительности разговоров в день, лидам и сделкам.
- Сравнивать показатели между менеджерами.
- Слушать звонки.
- Охранять базу.
- Рабочее время должно быть полноценным.
- Следить за пропущенным звонками, заявками и чатами.
Это займет у вас полчаса-час в день. Вы удивитесь, насколько вырастут продажи, когда вы наведете порядок. Это кажется, что «один плохой разговор» или «одна забытая заявка», но ошибки копятся и приносят ощутимый вред. Управление командой без инструментов контроля — грустная история.
P.S. Драконовские методы снятия скриншотов с экрана или видеонаблюдения мы не советуем. Сотрудники имеют право на перерывы и личное пространство. Да и работать под камерой очень неприятно.
Успешных продаж!