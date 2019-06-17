Правильная система оплаты менеджера по продажам сохраняет рентабельность бизнеса и помогает развиваться как компании, так и ее сотрудникам. О правилах и схеме расчета заработной платы и премиальных расскажем в нашей статье. Для наглядности, в конце материала приведем пример.



От чего зависит доход менеджера по продажам

Размер и порядок начисления заработной платы в сфере продаж зависит от многих факторов:

особенностей и задач компании;

сферы деятельности;

количества сотрудников;

региона работы;

количества конкурентов и других условий.

Например, по регионам средняя заработная плата менеджера по продажам варьируется от 45000 рублей в Екатеринбурге, до 100 000-120 000 рублей в столице.



Во всех случаях доход будет зависеть от объемов реализации товаров и плановых показателей, которые установлены в компании. Чем больше менеджер продаст, тем больше получит:



% от сделок

коэффициент за план

бонусов

Примерная структура оплаты труда менеджера по продажам



Правильная система оплаты труда вызывает у сотрудников личную заинтересованность в развитии всей компании и позволяет самостоятельно планировать уровень своих доходов. В сфере продаж оптимальная структура начисления заработной платы включает:

оклад — зарплата менеджера отдела продаж, которая стабильно начисляется вне зависимости от показателей эффективности сотрудника;

% от каждой сделки — обычно считается по доходности, что стимулирует менеджеров продавать самый дорогой продукт без скидки;

плановые коэффициенты — для мотивации при выполнении плана применяют повышающие коэффициенты, которые больше 1, при невыполнении плана — понижающие от 0,9.

дополнительные бонусы — например, за выполнение графика звонков, проведения встреч, привлечения новых клиентов.

Как выполнить расчет заработной платы, премии, бонусов менеджера по продажам



Приведем примерную схему расчета на основе рекомендаций, которые изложены выше:



Если сотруднику предложена средняя заработная плата в размере 70 000 рублей, не меньше 40 000 из них должно выплачиваться стабильно в виде оклада, остаток можно распределить на премии. 30 000 рублей менеджер получит в виде процента от продаж и бонусов за выполнение плана. Учитываем, что стимул заработать бонусы появляется, если они составляют 10-20% от заработной платы, например, 70000×0,2=14000 рублей. В этом случае, отчисления от продаж будут составлять 30000-14000=16 000 рублей. Лучше установить круглые цифры, которые легче запомнить сотруднику, например, 10 000 рублей — максимальная премия за выполнение плана, 20 000 рублей — % от сделок. Для рентабельности и развития бизнеса установим план прибыли на одного сотрудника — 550 000 рублей. От каждой сделки менеджер будет получать 20 000/550 000=3,6%. Отчисления можно округлить до 3%, увеличив план, или до 4% увеличив заработок менеджера по продажам. Премиальные по итогам работы всего отдела можно начислять частями, например, 5 000 рублей — если 15 числа план выполнен на 50% и больше, еще 5 000 рублей — если к концу месяца план выполнен или перевыполнен.





Подобный расчет оплаты менеджеру по продажам можно подкорректировать с учетом целей вашей компании и внедрить в любой сфере.





