План дня менеджера по продажам — это основной инструмент контроля сотрудника и его мотивации. Мало кто даже из эффективных и мотивированных специалистов способен удержать в голове долгосрочную цель или мгновенно понимать, сколько сегодня предстоит сделать, чтобы добиться успеха. Поэтому мы рекомендуем обязательно делить показатели на части и отслеживать каждый день.

Создайте документ, который содержит не только конкретные цифры (например, сумма поступлений в день или количество дозвонов), но и план рабочего дня менеджера по продажам. В нем мы зафиксируем действия, которые совершаются каждый день, перечислим рутины, поставим все KPI. Такой документ необходимо создать для каждой должности в отделе. Это поможет дисциплинировать ребят и добиться максимальной отдачи.

Давайте разберемся, кому критично необходим такой подход, составление плана работы менеджера по продажам на день. Во-первых, тем, у кого большой отдел сбыта, построенный как конвейер. Один раз создав регламент, вы сэкономите кучу времени на ежедневном контроле. Во-вторых, тем, у кого цикл сделки небольшой, сделка происходит в тот же день, что и контакт с потенциальным покупателем. В-третьих, этот подход важен, если у вас не самые высококвалифицированные, супер-компетентные и ответственные сотрудники. И, конечно, такой инструмент просто обязателен при работе с удаленными «звонарями», для них это единственно подходящая схема.

Ключевые цифры.

Возьмите ваши целевые за месяц и разбейте их на количество рабочих дней в планируемом месяце. Можно чуть-чуть округлить в большую сторону. Каждый день сверяйте выполнение, и если сотрудник чуть-чуть недовыполнил, добавьте его к следующему дню. А если недовыполнение значительное, пересчитайте его на все оставшееся время, «размажьте» по месяцу. Внимание, если видите перевыполнение, мы рекомендуем не снижать их на другие дни. Планирование рабочего дня менеджера по продажам.

Здесь все просто, зафиксируйте должным образом все обязательные действия работника в течение дня: ежедневная утренняя летучка, вечернее составление отчета, оформление документов/договоров, загрузка контактов. Отведите каждому делу конкретное время и час.

План на день менеджера по продажам, пример.

На 01.10.2018

Иванова И. Количество разговоров свыше 15 сек. Минут в разговоре Лидов передано для дальнейшей сделки Целевая 180 200 3 Факт Задачи и дела 08:45 Оперативка с РОпом

09:20 Загрузка базы, подготовка к обзвону.

09:30 Обзвон по скрипту.

13:00 Обед

14:00 Прослушивание проблемных разговоров, вопросы РОПу

14:15 Продолжение прозвона

17:30 Обсуждение с РОПом, отправка отчета.

Итак, мы решили, что пора бы составить план менеджера по продажам на день. Он должен включать в себя 2 подкатегории:

Этот образец плана задач менеджера по продажам на день составлен для специалиста по холодным звонкам и обзвону клиентов.

Имейте в виду, чуда не случится, и выполнение регламента придется контролировать каждую неделю, а лучше — каждый день. В любом случае, вы сразу увидите результат: мотивированные люди и прозрачная отчетность.

В продвинутых инструментах, например, в сервисе для холодных звонков Скорозвон контроль автоматизирован. Один раз выставляете план задач менеджера по продажам на день и потом видите готовый отчет, где цифры не работник пишет (слегка преувеличивая и тратя драгоценное время), а они ставятся по факту, систему не обманешь.

Кстати, в Скорозвоне плановые показатели всегда перед глазами специалиста по звонкам, например, надо прозвонить 250 контактов, а работник прозвонил 150. Очень удобно.