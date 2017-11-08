План дня менеджера по продажам — это основной инструмент контроля сотрудника и его мотивации. Мало кто даже из эффективных и мотивированных специалистов способен удержать в голове долгосрочную цель или мгновенно понимать, сколько сегодня предстоит сделать, чтобы добиться успеха. Поэтому мы рекомендуем обязательно делить показатели на части и отслеживать каждый день.
Создайте документ, который содержит не только конкретные цифры (например, сумма поступлений в день или количество дозвонов), но и план рабочего дня менеджера по продажам. В нем мы зафиксируем действия, которые совершаются каждый день, перечислим рутины, поставим все KPI. Такой документ необходимо создать для каждой должности в отделе. Это поможет дисциплинировать ребят и добиться максимальной отдачи.
Давайте разберемся, кому критично необходим такой подход, составление плана работы менеджера по продажам на день. Во-первых, тем, у кого большой отдел сбыта, построенный как конвейер. Один раз создав регламент, вы сэкономите кучу времени на ежедневном контроле. Во-вторых, тем, у кого цикл сделки небольшой, сделка происходит в тот же день, что и контакт с потенциальным покупателем. В-третьих, этот подход важен, если у вас не самые высококвалифицированные, супер-компетентные и ответственные сотрудники. И, конечно, такой инструмент просто обязателен при работе с удаленными «звонарями», для них это единственно подходящая схема.Итак, мы решили, что пора бы составить план менеджера по продажам на день. Он должен включать в себя 2 подкатегории:
- Ключевые цифры.
Возьмите ваши целевые за месяц и разбейте их на количество рабочих дней в планируемом месяце. Можно чуть-чуть округлить в большую сторону. Каждый день сверяйте выполнение, и если сотрудник чуть-чуть недовыполнил, добавьте его к следующему дню. А если недовыполнение значительное, пересчитайте его на все оставшееся время, «размажьте» по месяцу. Внимание, если видите перевыполнение, мы рекомендуем не снижать их на другие дни.
- Планирование рабочего дня менеджера по продажам.
Здесь все просто, зафиксируйте должным образом все обязательные действия работника в течение дня: ежедневная утренняя летучка, вечернее составление отчета, оформление документов/договоров, загрузка контактов. Отведите каждому делу конкретное время и час.
План на день менеджера по продажам, пример.
|На 01.10.2018
Иванова И.
|Количество разговоров свыше 15 сек.
|Минут в разговоре
|Лидов передано для дальнейшей сделки
|Целевая
|180
|200
|3
|Факт
|Задачи и дела
|08:45 Оперативка с РОпом
09:20 Загрузка базы, подготовка к обзвону.
09:30 Обзвон по скрипту.
13:00 Обед
14:00 Прослушивание проблемных разговоров, вопросы РОПу
14:15 Продолжение прозвона
17:30 Обсуждение с РОПом, отправка отчета.
Этот образец плана задач менеджера по продажам на день составлен для специалиста по холодным звонкам и обзвону клиентов.
Имейте в виду, чуда не случится, и выполнение регламента придется контролировать каждую неделю, а лучше — каждый день. В любом случае, вы сразу увидите результат: мотивированные люди и прозрачная отчетность.
В продвинутых инструментах, например, в сервисе для холодных звонков Скорозвон контроль автоматизирован. Один раз выставляете план задач менеджера по продажам на день и потом видите готовый отчет, где цифры не работник пишет (слегка преувеличивая и тратя драгоценное время), а они ставятся по факту, систему не обманешь.
Кстати, в Скорозвоне плановые показатели всегда перед глазами специалиста по звонкам, например, надо прозвонить 250 контактов, а работник прозвонил 150. Очень удобно.