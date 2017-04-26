Специальная программа для холодных звонков необходима, если вы обзваниваете большие базы, и вам важно делать это эффективно. Например, на российском рынке в этом сегменте есть Скорозвон, специализированное ПО для колл-центров (правда, дорогое) и менее эффективные модули для CRM с урезанными функциями.

Давайте рассмотрим процесс работы сотрудника в такой программе.

Администратор устанавливает и настраивает программу и телефонию. В Скорозвоне этот пункт можно пропустить: телефония уже встроена, устанавливать ничего не нужно, поэтому руководитель отдела продаж может просто зарегистрироваться на сайте. Администратор, руководитель или менеджер загружает базу для обзвона. В Скорозвоне можно загрузить базу контактов в любом формате, сервис распознает любой файл автоматически, потом можно распределить базу по работникам. В специальном разделе пишем сценарий (элементы разговора в холодном звонке) или скрипт, который менеджер всегда будет видеть перед глазами. Можно просто вставить тот сценарий, который у вас уже есть. Приглашаем сотрудников к работе. Обычно это процесс сложный и долгий (покупка лицензий, обучение и так далее). В Скорозвоне обучение не требуется, и пригласить менеджера можно прямо из программы. Работнки получит ссылку для входа и сразу начинает звонить. Удобно, что звонить можно хоть откуда: требуется только компьютер/ноутбук, любая гарнитура и интернет. Специалист начинает работу. Он надевает гарнитуру и нажимает на контакт, с которого хочет начать звонить. Звонок идет, менеджер видит перед глазами:

- кнопку "позвонить" и длительность разговора

- скрипт разговора

- карточку клиента, где может писать комментарии и информацию

- панель, где видно, сколько вообще сотрудник сегодня звонил По завершению беседы сотрудник проставляет результат (лид, недозвон, выслали КП), может отправить коммерческое или смс прямо из сервиса (правда, это только в Скорозвоне), и может назначить себе задачу. Если настроена интеграция с CRM, теплые лиды сами туда попадают и назначается задача. Как только результат сохранен, программа сама начинает набирать следующий номер. Поэтому перерыва между разговорами нет. Есть и профессиональные режимы (предиктив и прогрессив), когда менеджер даже не слушает гудки — программа сама набирает номер клиента заранее). Руководитель в любой момент может посмотреть , как работают менеджеры, сколько они звонят, какая конверсия, кто работает хорошо, а кто — не очень. Ну и, конечно, он может прослушать или выгрузить записи всех разговоров, чтобы проверить технику продаж сотрудников.

Программа для холодных звонков — это необходимое условие для успешных продаж по телефону. Один раз зарегистрируйтесь и за 10 минут настройте Скорозвон, и вы быстро оцените, как это удобно и эффективно.