Развиваться и повышать свой уровень профессионализма менеджеру помогут учебники для холодных звонков. Самостоятельно изучая полезную литературу можно:

почерпнуть новые знания и идеи;

узнать про новые техники продаж;

повысить мотивацию и уверенность.

В нашей статье мы перечислим самые полезные учебники и пособия для специалистов в сфере холодных телефонных продаж.



Полезные книги-учебники для менеджеров по холодным звонкам



Кейси Шерман: «Техники холодных звонков»

Шерман приводит точные формулы успешных продаж с примерами. Автор делится секретами того, как правильно искать новых клиентов, распределять свое рабочее время, приводит действенные дипломатические подходы, которые будут полезны менеджеру. Чтение книги мотивирует — автор показывает, как каждый звонок и встреча влияют на доход продажника.



Стивен Шиффман: «Техники холодных звонков»

Книга от автора, который заслужил звание лучшего тренера Америки по техники продаж. Своих читателей Шиффман учит, как вызвать у клиента потребность в вашем товаре/услуге. Благодаря этой стратегии собеседник сам проявит активность в разговоре и захочет узнать больше о предложении. Автор также описывает, как эффективнее спланировать телефонный разговор и раскрывает, чего можно достичь с помощью правильно настроенных холодных звонков. Книга Шиффмана признана бестселлером по количеству продаж и позитивных отзывов.



Вячеслав Шумилин: «Теория и практика холодных звонков»

В основе книги лежит многолетний опыт работы в крупнейшей федеральной лизинговой компании и изучения сферы продаж. Вячеслав Шумилин знает, как правильно обходить секретарей и быстро выходить на лицо принимающее решение, вести телефонные переговоры с бизнесменами и заключать миллионные сделки. В своей книге автор научит вас этому.



Евгений Жигилий: «Мастер звонка. Как объяснять, убеждать, продавать по телефону»

В книге подробно разобраны разные виды телефонных звонков — входящие, исходящие, холодные, горячие — и представлены техники эффективной работы с ними. Кроме того автор рассматривает больше 100 сценариев звонков, чтобы на примере разобрать и объяснить разные приемы ведения диалога.



Дмитрий Ткаченко: «Скрипты продаж. Готовые сценарии холодных звонков»

Автор предлагает своему читателю не изложение фактов и принципов, а дает настоящее пособие по телемаркетингу, которое можно сразу использовать в работе. Книга содержит множество готовых сценариев телефонных разговоров с потенциальными заказчиками. Автор также приводит речевые модули, которые помогут перевести собеседника в категорию “теплых” клиентов.





