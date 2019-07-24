Система продаж через холодные звонки b2c основана на прямом общении продавца и потребителя. Смысл этого понятия зашифрован в аббревиатуре «b2c», которая означает «business to consumer» — «бизнес для потребителя». В отличие от рынка b2b, где покупателем являются крупные компании и реализуются оптовые партии товаров, техника продаж b2c должна быть ориентирована на единичного покупателя. Особенности продаж b2c разберем в нашей статье.



Чем отличаются продажи b2c



Наибольшее количество потенциальных клиентов. В некоторых сферах в качестве покупателя могут выступать все жители города, района, страны. В других сферах, например, мужские бритвы, активными клиентами будут только мужчины, но и это 50% взрослого населения.



Единичные продажи. В большинстве случаев за один звонок можно реализовать одну или несколько единиц товара, но не оптовую партию. Эта особенность устанавливает ограничения на среднюю продолжительность телефонного разговора.



Высокая конкуренция. Для работы на рынке b2c не нужны большие капиталовложения, не существует сложностей с организацией или оформлением процесса. По такой схеме работает большое количество продавцов, поэтому конкуренция на рынке высокая.



Как особенности рынка b2c влияют на телефонные скрипты менеджеров



Лаконичное приветствие. Озвучивание проблемы, которую решает продукт. Презентация сжатая, занимает 2-3 минуты, основана на преимуществах продукта. Оформление заявки, запись на встречу, при необходимости — отработка возражений.

Основная особенность холодных звонков b2c — краткость и четкая структурированность, которая позволяет обзвонить наибольшее количество потенциальных покупателей за минимальное время. Для этого скрипт строится по такому плану:

При правильной организации продажи через холодные звонки b2c — эффективный способ продаж продукции и услуг любой компании. Для оптимизации работы менеджеров по холодным звонкам проводятся тренинги и специальные обучающие программы.

