Организация холодных звонков с «нуля» — не самое простое дело. Есть две крайние точки зрения на это:

Да это просто, все звонят, сейчас посадим Петю за трубку, дадим 2гис, что-нибудь, да назвонит. (Петя делает 10 звонков, слышит везде «нет» и демотивируется, руководитель решает, что звонки не работают);

Мы не знаем, с чего начать, это так сложно! (звонки так и не начинаются, хотя руководитель месяцами говорит про свои планы и вбивает в гугл - как начать телемаркетинг?).

Ничего не выходит, и компания продолжает тратить огромные деньги на контекстную рекламу. Или довольствуется сарафанным радио. На самом же деле нужно просто знать технологию построения этого бизнес-процесса.

Поэтому мы расскажем, как быстро организовать отдел по холодным звонкам, и начать получать недорогие лиды с обзвона.

Шаг 1.

Найдите базу.

Для старта подойдет любая база номеров телефонов — купленная, спарсенная или вручную скопированная из 2гиса вашим племянником. Искать суперкачественную базу потом будете. Опыт наберете и лучше поймете, что искать.

Шаг 2.

Найдите сотрудника.

У нас есть специальная инструкция, по которой вы найдете звонаря за неделю. А если у вас есть кандидат, то не тратьте время на его теоретическую подготовку. В бою обучение быстрее всего.

Шаг 3.

Напишите скрипт.

Самый простой, доточите в процессе, сначала настройте процесс. Не умеете писать — не беда. Приветствие-уточнение необходимости-предложение.

Шаг 4.

Регистрируйтесь в Скорозвоне, заливаете базу и скрипт, приглашаете менеджера и вуаля! — вот ваш старт холодных звонков.

Ваша задача сейчас — «разговорить» менеджера и начать звонить. Да, работа будет не сверхкачественной и отказов больше, чем после трехмесячной подготовки. Но тут-то вы научитесь за пару недель. Поставьте цель менеджеру — количество звонков, от 100 в день для начала. На первую неделю именно количество, никаких лидов. Конечно, если у вас сотрудник без опыта. Если с опытом —дайте ему 1-2 дня на притирку к новому продукту, не больше.