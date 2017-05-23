Перед компаниями, которые решились открыть свой колл-центр, возникает задача набрать штат операторов. В этой статье мы разберем, как опознать хорошего менеджера по продажам и какими качествами он должен обладать.

Специализация менеджеров

Прежде всего, стоит определиться, какой именно сотрудник вам нужен. В зависимости от того, какими задачами будет заниматься оператор, ему будут полезны различные личные качества. Мы разделим всех менеджеров на на три группы:

Оператор холодных звонков Занимается холодными обзвонами, расширяет клиентскую базу.

Менеджер по продажам Работает с теплыми лидами, заключает сделки.

Аккаунт-специалист Отвечает на входящие вызовы, занимается технической поддержкой.

Подробнее о специализации менеджеров читайте в нашей статье:

Сильные стороны оператора холодных звонков:

смелость, устойчивость к стрессам и отказам;

четкая дикция и приятный голос;

умение слышать клиента и «считывать» его потребности;

быстрая ориентация в любой ситуации и «подвешенный язык»;

упорство и настойчивость, навык не опускать руки;

умение работать «через не хочу» и выполнять норму звонков.

Особенности менеджера по продажам:

знание техник продаж;

умение работать с возражениями;

отличное знание продукта;

ответственность и пунктуальность;

умение вести переговоры и разрешать конфликты.

Аккаунт-специалисту нужно:

дружелюбие и умение поддерживать контакт с клиентом;

неравнодушие к качеству результата, который получит клиент;

ответственность и умение качественно выполнять обязанности;

умение планировать дела, и содержать документы в порядке;

пунктуальность.

Для универсальных бойцов

Если вы хотите нанять специалистов, которые подойдут под любые задачи, ищите людей со всеми этими качествами. Скорее всего, вам не удастся найти феерически прекрасных и идеальных бойцов. Поэтому ищите просто разумных ребят, которые быстро учатся, ничего не боятся и мотивированы на достижение результата.

Наиболее эффективно определять сотрудника в ту или иную группу по результатам собеседования. Поскольку профессия одна и та же, на вашу вакансию будут откликаться люди, подходящие под все три группы. На интервью вы сможете понять, к какой группе лучше подойдет конкретный человек и сформулировать четкий вывод по каждому кандидату.

У разных направлений менеджеров по продажам есть и общие черты. Для всех сотрудников важно быть уверенными в себе, грамотно разговаривать, и быть заинтересованными в повышении дохода. Также стрессоустойчивость любого менеджера по продажам должны быть на высоте.

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