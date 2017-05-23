Перед компаниями, которые решились открыть свой колл-центр, возникает задача набрать штат операторов. В этой статье мы разберем, как опознать хорошего менеджера по продажам и какими качествами он должен обладать.
Прежде всего, стоит определиться, какой именно сотрудник вам нужен. В зависимости от того, какими задачами будет заниматься оператор, ему будут полезны различные личные качества. Мы разделим всех менеджеров на на три группы:
-
Оператор холодных звонковЗанимается холодными обзвонами, расширяет клиентскую базу.
-
Менеджер по продажамРаботает с теплыми лидами, заключает сделки.
-
Аккаунт-специалистОтвечает на входящие вызовы, занимается технической поддержкой.
-
смелость, устойчивость к стрессам и отказам;
-
четкая дикция и приятный голос;
-
умение слышать клиента и «считывать» его потребности;
-
быстрая ориентация в любой ситуации и «подвешенный язык»;
-
упорство и настойчивость, навык не опускать руки;
-
умение работать «через не хочу» и выполнять норму звонков.
-
знание техник продаж;
-
умение работать с возражениями;
-
отличное знание продукта;
-
ответственность и пунктуальность;
-
умение вести переговоры и разрешать конфликты.
-
дружелюбие и умение поддерживать контакт с клиентом;
-
неравнодушие к качеству результата, который получит клиент;
-
ответственность и умение качественно выполнять обязанности;
-
умение планировать дела, и содержать документы в порядке;
-
пунктуальность.
Если вы хотите нанять специалистов, которые подойдут под любые задачи, ищите людей со всеми этими качествами. Скорее всего, вам не удастся найти феерически прекрасных и идеальных бойцов. Поэтому ищите просто разумных ребят, которые быстро учатся, ничего не боятся и мотивированы на достижение результата.
Наиболее эффективно определять сотрудника в ту или иную группу по результатам собеседования. Поскольку профессия одна и та же, на вашу вакансию будут откликаться люди, подходящие под все три группы. На интервью вы сможете понять, к какой группе лучше подойдет конкретный человек и сформулировать четкий вывод по каждому кандидату.
У разных направлений менеджеров по продажам есть и общие черты. Для всех сотрудников важно быть уверенными в себе, грамотно разговаривать, и быть заинтересованными в повышении дохода. Также стрессоустойчивость любого менеджера по продажам должны быть на высоте.