В этом разделе мы рассказываем про основные особенности холодных звонков. Мы определимся, подходят ли они вашему бизнесу и разберемся, что вам нужно сделать, чтобы стартовать продажи холодными звонками.
В этом разделе мы рассказываем про основные особенности холодных звонков. Мы определимся, подходят ли они вашему бизнесу и разберемся, что вам нужно сделать, чтобы стартовать продажи холодными звонками.
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