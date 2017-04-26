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Холодные звонки: что это такое, кому они нужны и как их организовать

В этом разделе мы рассказываем про основные особенности холодных звонков. Мы определимся, подходят ли они вашему бизнесу и разберемся, что вам нужно сделать, чтобы стартовать продажи холодными звонками.

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