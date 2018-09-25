Вопросы, задаваемые на собеседовании менеджеру по продажам, нужны не только тем, кто нанимает сотрудников, но и кандидатам на вакансию. В статье мы постараемся рассказать про самые главные, а также предложим правильные варианты ответов, которые следует ждать от потенциальных сотрудников.

Давайте сразу определимся, что мы узнаем информацию не просто так, “потому что принято”, а пытаясь прояснить какие-то важные моменты будущего сотрудничества. Не спрашивайте то, что совсем не относится к работе и выполняемым обязанностям. Чем “ниже” уровень вакансии, тем меньше нужно вопросов. Старайтесь заменить их кейсами или попросите поведать вам о рабочем опыте. Ответы менеджера по продажам на собеседовании могут быть не всегда правдивыми, поэтому нужно приготовить пару “перекрестных” элементов, два раза уточнить одно и то же разными словами. Иногда бывает полезно дать кандидату возможность пройти тест.

Искали ли вы информацию о компании? Что удалось узнать?

Проверяем мотивацию человека, а также способность усваивать информацию.

Расскажите, чего вы ждете от новой работы?

Хороший ответ обязательно содержит в себе слова “деньги/доход” и “развитие/рост”. Про вознаграждение – важно, ведь мы ищем финансово заинтересованного специалиста. Можно уточнить желаемый уровень дохода: низкий – не очень мотивированный кандидат, слишком высокий – неадекватные требования.

Расскажите про свой опыт на прошлой работе.

Отлично, если кандидат:

озвучивает цифры (совершил 15 сделок за месяц, вел 300 клиентов с таким-то средним чеком);

рассуждает достижениями (пробил месячный рекорд сделок по прибыли);

говорит не обтекаемо, а конкретно (не работал с базой, а звонил по базе).

Продайте мне что-нибудь, любой продукт.

Сценка с ручкой уже всем надоела, но узнать, как общается человек с клиентом, необходимо. Как жесткий вариант, пусть сделает холодный звонок прямо на месте, по любому номеру из 2гис. Если ищете на второй этап, можно попросить рассказать про методики продаж, ну а если на первый – про способы обойти секретаря.

Итог

Вопросы при приеме на работу менеджера по продажам помогут оценить не только кандидата, но и работодателя, не забывайте об этом и тщательно готовьтесь к интервью. Ну и потенциальным работникам рекомендуем проговорить перед зеркалом все варианты, чтобы не тушеваться на очной встрече. Удачи!