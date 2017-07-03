Советы операторам колл-центра (или менеджерам) нужны ничуть не меньше, чем организатору или администратору. Есть хитрости, тонкости и секреты, которые помогут и работать веселее, и зарабатывать больше, и собеседование пройти, и карьеру построить. И норму выполнять без особых усилий тем, у кого стоят строгие нормативы. Все эти секреты приходят с многолетним опытом. Или с нашими статьями. :)

Нам важно, чтобы сотрудники, которые делают холодные звонки, становились высокооплачиваемыми и успешными. Мы собрали советы и операторам call-центров, и тем, кто занимается продажами и работает с клиентами компании. Большая часть советов общая для всех — всем нужно проходить собеседования, повышать собственную мотивацию, отстаивать свои права и трезво оценивать свои возможности. Есть универсальные советы по общению, по отдыху и эффективности работы.

Советы менеджерам по звонкам, которые занимаются продажами, имеют особенности, и их мы тоже учли. Для таких специалистов важно правильно выстраивать разговор, вести продажу, закрывать сделку и добивать план по продажам. Это сложнее, но и оплачивается обычно выше. Чтобы зарабатывать больше, надо больше знать и уметь. У нас много опыта телефонных продаж, мы опираемся на свои ошибки и грабли. Наши советы менеджерам по холодным звонкам будут полезны и руководителям отделов продаж.

Советы операторам колл-центра тоже имеют свою специфику. Мы расскажем, как не терять попусту время, выполнять план и стоит ли вообще работать в этой сфере. Это полезно тем, кто только начинает свой карьерный путь.

Удачи!

