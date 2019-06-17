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Как рассчитать мотивацию менеджера

Нет такого руководителя, который бы не задавал себе вопрос «Как рассчитать мотивацию менеджера по холодным звонкам, чтобы увеличить продуктивность сотрудника?». В нашей статье мы постараемся ответить на этот вопрос и приведем примеры расчета.

Расчет мотивации менеджера по холодным звонкам

Самый распространенный, действенный и эффективный способ мотивации сотрудников — уровень дохода и его зависимость от уровня продаж. Зарплата менеджера чаще всего включает:

  • Оклад — сумма, которую он гарантировано получит вне зависимости от выполненных задач. Обычно составляет около одной трети всего возможного заработка.
  • Процент — часть от стоимости или прибыльности сделки, если менеджер сам довел клиента до покупки, а не передал лид другому менеджеру.
  • Бонусы — коэффициенты, которые основаны на выполнении или невыполнении плана и используются при расчете итоговой заработной платы.

Важно: отсутствие фиксированного оклада и работа только на процент приводит к высокой текучке кадров. Обратный пример — стабильная заработная плата, которая не зависит от эффективности работы, становится причиной низких показателей в отделе телефонных продаж.

В соответствии с этим, существует три основные схемы для расчета мотивации:

  • умеренная — 60% процент, 40% оклад;
  • стандартная — 70/30;
  • агрессивная — 90/10.

Зависимость начисления бонусов от выполнения плановых показателей продаж устанавливается и рассчитывается индивидуально в каждой компании. При этом план должен точно фиксировать активность и результативность менеджера, быть простым и понятным, чтобы менеджер смог сам проверить и посчитать свою премиальную часть. 

  • количество холодных звонков за день, смену, час;
  • конверсию холодных клиентов в теплые, или соотношение звонков к назначенным встречам, продажам;
  • среднюю продолжительность разговора.

Пример расчета мотивации менеджера по холодным звонкам

Показатели работы сотрудника можно напрямую привязать к уровню оплаты

  • план 500 звонков, 50 назначенных встреч или продаж — максимально возможный доход — 20 000 рублей;
  • от 300 до 500 звонков, 40-49 продаж — 15 000 рублей;
  • меньше 300 звонков, меньше 40 продаж — 10 000 рублей

В целом, если руководитель знает как рассчитать мотивацию менеджера по холодным звонкам правильно, он может грамотно управлять работой сотрудников и непрерывно развивать бизнес.



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