Разделение менеджеров на уровни — это определенное распределение обязанностей между сотрудниками отдела, которое помогает повысить эффективность. Узкая специализация помогает работникам лучше разбираться в тонкостях и мелочах своей работы и экономит время компании.
-
1) Поиск новых клиентов и расширение базы заказчиков;
-
2) Осуществление продажи, совершение сделок;
-
3) Работа с текущей клиентской базой.
В зависимости от того, как разделены эти обязанности, в компании может быть несколько уровней. Мы расскажем про 3 основных.
Сотрудники занимаются поиском новых клиентов с помощью холодных звонков или других маркетинговых каналов. Их основная задача — расширить клиентскую базу. Например, первый уровень может быть колл-центром. Для его запуска нужно разработать скрипты холодных звонков и найти базу для обзвона.
Сотрудники занимаются непосредственно продажами и оформлением сделок. Их основная задача — сделать так, чтобы клиент совершил покупку. Для этого нужна качественная презентация, умение работать с возражениями и знание всех технических тонкостей: заключение договоров, доставка, упаковка и так далее. Всё это поможет быстро закрыть сделку.
Сотрудники работают с теплыми лидами: прозванивают действующих клиентов, налаживают с ними связи, проводят до продажи и кросс-продажи. Их основная задача — повысить репутацию компании, увеличить количество постоянных клиентов, а также увеличить средний чек.
Многоуровневая система в отделе продаж увеличивает эффективность работы менеджеров за счет их более узкой специализации, но имеет свои особенности:
-
Формула разделения на уровни работает только при достаточном количестве сотрудников.
-
Систему из 2-х и более уровней целесообразно внедрять, если в компании большое количество постоянных заказчиков. Если бизнес связан с быстрыми одноразовыми сделками, не стоит растрачивать рабочее время на допродажи.
-
Внедрение многоуровневой системы отнимает много времени на структурирование и отладку процессов — стоит учитывать это при планирование отдела.
Поэтому разделение менеджмента на уровни выгодно, если в компании есть полноценный отдел продаж. Для малого бизнеса подойдет одноуровневая система, при которой все функции выполняют 1–2 работника.