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Уровни отделов продаж (одно- двух -трех)

Разделение менеджеров на уровни — это определенное распределение обязанностей между сотрудниками отдела, которое помогает повысить эффективность. Узкая специализация помогает работникам лучше разбираться в тонкостях и мелочах своей работы и экономит время компании.

Выделяют 3 основные функции отдела продаж, которые создают систему уровней:
  • 1) Поиск новых клиентов и расширение базы заказчиков;
  • 2) Осуществление продажи, совершение сделок;
  • 3) Работа с текущей клиентской базой.

В зависимости от того, как разделены эти обязанности, в компании может быть несколько уровней. Мы расскажем про 3 основных.

Образец трехуровневой системы в отделе продаж
Первый уровень

Сотрудники занимаются поиском новых клиентов с помощью холодных звонков или других маркетинговых каналов. Их основная задача — расширить клиентскую базу. Например, первый уровень может быть колл-центром. Для его запуска нужно разработать скрипты холодных звонков и найти базу для обзвона.

Второй уровень

Сотрудники занимаются непосредственно продажами и оформлением сделок. Их основная задача — сделать так, чтобы клиент совершил покупку. Для этого нужна качественная презентация, умение работать с возражениями и знание всех технических тонкостей: заключение договоров, доставка, упаковка и так далее. Всё это поможет быстро закрыть сделку.

Третий уровень

Сотрудники работают с теплыми лидами: прозванивают действующих клиентов, налаживают с ними связи, проводят до продажи и кросс-продажи. Их основная задача — повысить репутацию компании, увеличить количество постоянных клиентов, а также увеличить средний чек.

Особенности многоуровневой системы продаж

Многоуровневая система в отделе продаж увеличивает эффективность работы менеджеров за счет их более узкой специализации, но имеет свои особенности:

  • Формула разделения на уровни работает только при достаточном количестве сотрудников.

  • Систему из 2-х и более уровней целесообразно внедрять, если в компании большое количество постоянных заказчиков. Если бизнес связан с быстрыми одноразовыми сделками, не стоит растрачивать рабочее время на допродажи.

  • Внедрение многоуровневой системы отнимает много времени на структурирование и отладку процессов — стоит учитывать это при планирование отдела.

Поэтому разделение менеджмента на уровни выгодно, если в компании есть полноценный отдел продаж. Для малого бизнеса подойдет одноуровневая система, при которой все функции выполняют 1–2 работника.

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