Правильная мотивация менеджера по холодным звонкам — основа для увеличения количества продаж. По сути, мотивация — это взаимосвязь личных интересов сотрудника и целей всей компании, такая связь помогает развивать бизнес. В статье мы дадим рекомендации, как правильно вызвать личную заинтересованность сотрудников отдела продаж



Как мотивировать менеджера по холодным звонкам



Доход сотрудника должен напрямую зависеть от объема и результативности работы. В таком случае, он захочет заработать больше, одновременно повышая объем реализации продукта. Кроме того, работник должен быть материально обеспечен, даже если не полностью выполнил поставленные задачи. В связи с этим, для мотивации используют:



Фиксированный оклад. Гарантирует определенный уровень заработной платы, поэтому сотрудники чувствуют уверенность в будущем и меньше выгорают на работе. Позволяет снизить текучку кадров и связанные с ней постоянные расходы на поиск и подготовку новых сотрудников. В большинстве случаев, фиксированный оклад составляет 50-70% от всей суммы заработной платы и может снижаться, если менеджер отработал меньше, например, сделал меньше холодных звонков.



Бонусы за достижение плановых показателей. Если оклад чаще привязывается к количественным показателям работы менеджера — количеству холодных звонков, бонусная часть оплаты чаще зависит от качественных показателей. Например, от оформления должного количества заявок, поиска новых клиентов, выполнения норм по длительности разговора.



Нематериальные факторы. Для мотивации менеджеров можно использовать и нематериальные бонусы, например, создать комфортные условия на рабочем месте, в коллективе, предоставлять бесплатные тренинги.



В целом, мотивация менеджера по холодным звонкам разрабатывается с учетом особенностей, целей и возможностей компании. Правильная схема материальных и нематериальных поощрений помогает рационально использовать фонд оплаты труда и поощрить наиболее активных работников, которые приносят компании наибольшую прибыль.



