Не многие знают, что самообразование может быть не только полезным, но и приятным времяпрепровождением. Помимо чтения полезной литературы, менеджерам стоит посмотреть фильмы, в которых показаны истории успеха в сфере продаж. Такие киноленты станут источником новых идей и вдохновения, помогут повысить самооценку и усилить мотивацию. В нашей статье мы перечислим лучшие фильмы про менеджеров по продажам, которые помогут вам хорошо провести время и узнать новые техники маркетинга.



Фильмы о продажах, которые стоит посмотреть



«Бойлерная»

Кинолента с элементами триллера и драмы раскрывает разные аспекты работы брокеров. В сюжете представлены яркие примеры, как эффективно работать с клиентами — «горячими» и «холодными», вести телефонные переговоры, «обходить секретарей» и, не теряя времени, выходить на лицо принимающее решение. Фильм также раскрывает изнанку работы менеджеров: нелегальные схемы обогащения, способы обмана и давления.



«Продавец»

Просмотр этой комедии будет полезен опытным менеджерам, начинающим продавцам и их руководителям. Сюжет раскрывает принципы продаж в достаточно узкой сфере — реализации подержаных авто, но содержит ряд интересных примеров развития продавцов, которые потеряли цель в жизни.



«Рокет Сингх: Продавец года»

Вдохновляющая комедия, цель которой — напомнить продажникам о таком важном понятии, как совесть. В картине показаны «грязные» методы работы – «развод», взяточничество, потребительское отношение к клиентам – и позитивное влияние честной конкуренции в бизнесе.



«В погоне за счастьем»

Драматическая история, которая раскрывает значение упорства, трудолюбия и силы воли в сфере продаж. Главный герой — отец одиночка — вынужден тяжело работать и преодолевать множество трудностей на пути к цели. Финал картины счастливый и мотивирующий, а во время просмотра вы увидите интересные примеры ведения успешных переговоров.



«Чего хотят женщины»

Легендарный фильм про менеджеров по продажам, описывающий ритм и особенности работы крупной рекламной компании. Переплетение романтической истории, невероятных событий и динамичной игры актеров не оставит равнодушным ни одного зрителя. А менеджерам будет интересно посмотреть, как настоящий профессионал ставит себя на место целевой аудитории, чтобы понять их проблемы и разработать действенную рекламу.





