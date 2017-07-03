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Ручной сбор базы контактов для звонков

Ручной сбор базы — самый распространенный способ найти контакты и данные компаний для продаж. Конечно, этот способ подходит только для b2b-бизнеса, который делает предложения для организаций.

Как обычно выглядит ручной сбор базы.

Менеджер собирает информацию и данные в интернете на разных сайтах. Подобрал нужную фирму, которой можно предложить, сразу скопировал телефон и email. Сразу же позвонил, сделал предложение, отправил mail с коммерческим предложением или каталогом потенциальному заказчику. И вперед, искать следующего.
Это самый неэффективный способ. Непрофильная работа квалифицированного сотрудника, мало звонков и продаж. Не рекомендуем.

Если же сотрудник нашел один качественный источник (2гис или справочники), процесс немного меняется к лучшему. Теперь можно хотя бы не волноваться за наличие поля деятельности для звонков, запас есть всегда. Но и этот вид не очень хорош, ведь менеджер между звонками отвлекается на поиск, делает перерывы, отсекает нецелевые фирмы.

Ручной сбор клиентских баз силами фрилансера.

Наймите недорогого фрилансера (или несколько) и закажите сбор ему, чтобы он вручную перелопатил справочники и сайты, собирая список потенциальных клиентов. Своеобразный парсинг (это слово мы объясняем в другой статье) вручную. Когда задание будет выполнено, необходимо выборочно проверить её актуальность: возьмите определенные контакты и прозвоните, достаточно выборки из 10-20 пунктов. Как правило, такие базы самые качественные, но стоимость их довольно высока (хотя есть предложение и по 3 руб. за контакт. Главное, цена с лихвой окупается тем, что менеджеры звонят только по качественным номерам телефонов.

Плюсы подхода:
  • человек способен отбирать непосредственно самых целевых потенциальных покупателей;
  • отсекаются различные заведомо неактуальные компании (сайт которых устарел, например, или соц.сети давно мертвы);
  • обработка и провзон значительно проще, данные в удобном виде;
  • в базу входит много информации — фрилансер может собрать не только телефоны, но и адреса, например.
Минусы подхода:
  • дорого по сравнению с парсингом по ключевым словам и покупкой;
  • фрилансеры производят результат не так уж и быстро, если данные нужны срочно, мы не рекомендуем этот способ.

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