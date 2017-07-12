Начало разговора при холодном звонке — важный этап. От ваших слов и интонации зависит будущий разговор, потенциальная сделка и отношение собеседника к вам. Подготовьтесь должным образом. Есть 2 главные ошибки, разберем их.

1. Что говорить.

Главная ошибка — долгое приветствие. Через 5-10 секунд или на 15-20 слове мозг слушающего уже устает слушать. Не расписывайте здесь все свои преимущества. Не старайтесь впихнуть в приветствие «продающие фразы». Не включайте сложные слова и термины. Не акцентируйте внимание на имени и компании — если вы заинтересуете клиента, вас переспросят. Не пытайтесь добиться цели или назначить встречу в первые 2 минуты. Сформулируйте короткое представление.

Неправильный пример: «Здравствуйте. Меня зовут Денис, я ведущий менеджер по продажам в ведущей компании Санкт-Петербурга с пятилетним опытом Рога и Копыта. Мы хотим предложить вам самые выгодные условия по промышленной, экологичной и оперативной утилизации бытовых отходов со скидкой! Наше предложение действует только один день, и наша работа самая качественная по опросам 200 клиентов!»

Правильный пример: «Здравствуйте. Меня зовут Денис, Рога и Копыта. Мы занимаемся вывозом мусора.»

2. Как говорить.

Не тараторьте шаблонными фразами. Говорите медленно, доброжелательно и с достоинством. Этим вы сразу выделитесь из сонма продавцов с «техникой продаж и отточенным скриптом». Вы не с клиентом разговариваете, а с человеком. Используйте разговорный язык, он проще для восприятия на слух и помогает наладить контакт.

Неправильный пример: «Компания Рога и Копыта всегда оказывает услуги своевременно, опоздания наших сотрудников исключены благодаря разработанному нами уникальному графику работы, позволяющему обслужить покупателей вовремя. Со своей стороны мы гарантируем вам соблюдение обязательств».

Правильный пример: «Да, конечно, понимаю, что вам надо срочно. У нас очень четкие графики, никогда не опаздываем. Но случай важный, так что я сама проконтролирую!».

Задача приветствия и начала разговора в холодном звонке — установление контакта. Пусть ваш потенциальный клиент будет расположен к вам с первых слов.

Удачи!