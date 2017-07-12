Чтобы построить эффективный отдел продаж в вашей организации, надо определиться с видом менеджеров по продажам, которые вам нужны. Есть 2 основных подхода к набору сотрудников: искать универсальных бойцов для закрытия всех задач или набирать профессионалов в узкой области. Конечно, второй подход намного эффективнее и работает лучше. Но и первый подход имеет право на жизнь, если у вас совсем небольшой бизнес, и рост вас не очень интересует.

Универсалы Специалисты

- по холодным звонкам;

- по теплым лидам;

- по повторным сделкам с текущими клиентами.

Универсальные бойцы.

Общая типология менеджеров такая:

Представьте ситуацию. Иван наполняет воронку холодными лидами, выезжает на встречи и презентации, и ведет работу с текущими потребителями. Что он делает в первую очередь? Не то, что нужно для увеличения прибыли, а то, что ему кажется важным. То, что он умеет лучше. При этом остальным этапам сделки внимания уделяется недостаточно.

Плюсы:

для полного цикла сделки нужен один продавец;

клиент общается только с одним человеком;

не нужно передавать лидов и покупателей внутри компании;

это привычно.

Минусы:

низкий результат каждого сотрудника: на переключение он тратит много ресурсов и времени;

каждый этап требует своих навыков, умений и качеств характера, поэтому некоторые этапы проваливаются;

приходится обучать специалистов тонкостям каждого этапа, полное обучение занимает месяцы;

уходит менеджер — уходит покупатель.

Итог: такая схема работы подходит небольшому бизнесу, где 1-2 работника закрывают фронт работ, и не стоит задача роста объемов прибыли. А если вы планируете расти — вам больше подходит другое решение.