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Виды менеджеров, кто вам нужен?

Чтобы построить эффективный отдел продаж в вашей организации, надо определиться с видом менеджеров по продажам, которые вам нужны. Есть 2 основных подхода к набору сотрудников: искать универсальных бойцов для закрытия всех задач или набирать профессионалов в узкой области. Конечно, второй подход намного эффективнее и работает лучше. Но и первый подход имеет право на жизнь, если у вас совсем небольшой бизнес, и рост вас не очень интересует.

Общая типология менеджеров такая:
  1.  Универсалы
  2.  Специалисты
    - по холодным звонкам;
    - по теплым лидам;
    - по повторным сделкам с текущими клиентами.

Универсальные бойцы.

Представьте ситуацию. Иван наполняет воронку холодными лидами, выезжает на встречи и презентации, и ведет работу с текущими потребителями. Что он делает в первую очередь? Не то, что нужно для увеличения прибыли, а то, что ему кажется важным. То, что он умеет лучше. При этом остальным этапам сделки внимания уделяется недостаточно.

Плюсы:

  • для полного цикла сделки нужен один продавец;
  • клиент общается только с одним человеком;
  • не нужно передавать лидов и покупателей внутри компании;
  • это привычно.

Минусы:

  • низкий результат каждого сотрудника: на переключение он тратит много ресурсов и времени;
  • каждый этап требует своих навыков, умений и качеств характера, поэтому некоторые этапы проваливаются;
  • приходится обучать специалистов тонкостям каждого этапа, полное обучение занимает месяцы;
  • уходит менеджер — уходит покупатель.

Итог: такая схема работы подходит небольшому бизнесу, где 1-2 работника закрывают фронт работ, и не стоит задача роста объемов прибыли. А если вы планируете расти — вам больше подходит другое решение.

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