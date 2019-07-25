Успешное собеседование менеджера по продажам — решающий шаг на пути к получению работы. О том, как к нему подготовиться и как правильно вести себя во время беседы с рекрутером или руководителем расскажем в нашей статье.



Что оценивают при отборе менеджера



Резюме. На первом этапе отбора кандидатов решающее значение имеет резюме. Рекрутер или руководитель еще не встречались с претендентами, но уже могут составить о них предварительное мнение. Поэтому уделите должное внимание своему резюме и составьте его качественно: укажите, где и сколько работали, на какой должности, какие обязанности выполняли, опишите личные качества.



Важно! Не допускайте ошибок! Лучше чтобы вся информация располагалась на одном листе. Резюме с фотографией получают больше откликов, поэтому дополните документ своим фото.



Внешность. Первое впечатление о человеке всегда зависит от того, как он выглядит. Поэтому оденьтесь опрятно, выберите классическую одежду и прическу. Не используйте очень резкий парфюм.

Интересно! Чтобы не потеряться среди кандидатов в похожих деловых костюмах, можно использовать запоминающийся аксессуар, например, яркий галстук, шейный платок или брошь.



Манера поведения. В работе менеджера важна активная жизненная позиция, коммуникабельность и доброжелательность. Поэтому улыбайтесь, здоровайтесь первым, отвечайте на вопросы четко и развернуто.



почему вы хотите работать в этой компании

чего вы уже добились?

какие ваши негативные качества?

какие негативные ситуации произошли на предыдущей работе?

Советы, как менеджеру успешно пройти собеседование



Подготовьтесь. Продумайте рассказ о себе, опыте работе, профессиональных качествах, ответы на самые распространенные вопросы. Прочитайте несколько книг или развивающих статей для менеджеров. Рекрутеры часто спрашивают о том, как развиваются кандидаты, поэтому полезно помнить несколько названий книг.

Настройтесь на победу. Идите на собеседование с мыслью, что полностью соответствуете требованиям и уже получили работу.

Проявляйте активность. Охотно рассказывайте о себе, не заставляйте вытягивать информацию.

Говорите правду. В стрессовой ситуации человек редко может соврать убедительно, поэтому лучше говорите правду. Кроме того ложь может проявиться уже после приема на работу и подпортить вам репутацию.

Постарайтесь запомниться. Важно не запомниться любой ценой, а проявить свое умение продавать. Вам могут предложить для примера продать что-либо руководителю или рекрутеру, или вы сами можете проявить инициативу.

Ответы на вопросы. Помимо стандартного уточнения опыта работы и уровня профподготовки рекрутеры любят задавать каверзные или нестандартные вопросы. Например:Ответы на них лучше продумать заранее.

Следуйте нашим советам и успешное собеседование менеджера по продажам вам гарантировано.





