8 800 333 97 02 Войти

Примеры резюме по продажам

В этой статье вы найдете пример хорошего менеджера по продажам. Тем, кто ищет себе персонал, станет понятно, на какие моменты ориентироваться при анализе резюме. А соискателям эта статья поможет правильно составить его, отразив свои лучшие качества.
Из чего состоит резюме
Классическое резюме состоит из блоков: общая информация, опыт, дополнительная информация и контакты. В нашем резюме мы обязательно включаем также обязанности менеджера по продажам, которые специалист выполнял на прошлом месте работы.
Хорошее резюме по пунктам откликается на требования вакансии. Посмотрите, какие обязанности входят в должность менеджера по продажам желаемой компании и отразите соответствующий опыт работы в резюме.
Не стоит описывать всю многогранность вашей жизни. Пишите только о том, что имеет значение по профилю работы. Слишком длинное резюме неудобно читать, да и пользы от него мало. Не пишите сложными фразам, шаблонами и канцеляризмами.
Если у вас много мест работы с однотипными обязанностями, сократите их. Пишите не о действиях, а о достижениях. Не «продавал тракторы», а «продавал от 10 до 35 тракторов в месяц». Если вакансия для вас новая, почитайте должностные инструкции.
Пример хорошего резюме менеджера по продажам
Иванов Иван, 25 лет
Высшее образование (РГУ). Специальность - «журналист».
Опыт работы
Январь 2015 г. — по настоящее время.
ООО "Ромашка"
Ведущий специалист по работе с клиентами, работал на входящих заявках
  • Разработал систему мотивации для рядовых сотрудников;
  • Помогал организовать систему дежурств в выходные;
  • Ежемесячно выполнял план по выручке;
  • Достиг конверсии в 17% с заявки.
В обязанности входило документальное сопровождение сделок и организация поддержки клиентов.
За 2 года 10 раз становился обладателем корпоративного знака отличия «лучший продавец».
Январь 2013 г. — январь 2015 г.
ООО "Тюльпан"
Менеджер по холодным звонкам
Ежедневно обзванивал по скрипту холодную базу клиентов в сервисе Скорозвон.
  • Среднее количество выполненных звонков в день — 160, план был 120;
  • Достиг конверсии из холодного звонка в лид — 12%. Выходил на ЛПР и проходил секретаря в 60% звонков.
По результатам прослушивания звонков руководителем неоднократно получал премию за высокое качество разговоров.
Навыки и личные качества:
  • работа в excel, с программами для скриптов, телефонией, CRM и Скорозвоном;
  • не боюсь холодных звонков, «подвешен язык»;
  • работоспособен и дисциплинирован;
  • прошел курс «Борьба с возражениями» и «Тренинг холодных продаж» в 2016 году;
  • знаю и применяю СПИН и другие техники.
Образец резюме на вакансию менеджер по продажам не нужно дословно копировать. Уловите общий смысл — пишите коротко, понятно, емко и только важное.

Bебинары и события:

Бесплатный курс «Руководитель отдела холодных продаж»

Пройди онлайн-курс по холодным звонкам от сервиса Скорозвон и получи именной сертификат.

ПОСМОТРЕТЬ КУРС 

Вебинар «10 фишек Скорозвона, которые помогут оставаться в тренде»

13 февраля Александр Лищенко расскажет, какие новые функции появились в Скорозвоне и научит ими пользоваться.

  • Невидимые изменения
  • Новые фичи
  • Суфлирование в подарок

Регистрация

2020 02 06 14.17 1 (1)

Вам будет интересно:

Как найти менеджера по продажам

Как составить хорошую вакансию менеджера по продажам

Где искать менеджера по продажам

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно», вы даёте согласие на обработку персональных данных

Или попробуй профессиональный инструмент для холодных звонков

Зарегистрироваться в Скорозвоне