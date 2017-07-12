В этой статье вы найдете пример хорошего менеджера по продажам. Тем, кто ищет себе персонал, станет понятно, на какие моменты ориентироваться при анализе резюме. А соискателям эта статья поможет правильно составить его, отразив свои лучшие качества.

Из чего состоит резюме

Классическое резюме состоит из блоков: общая информация, опыт, дополнительная информация и контакты. В нашем резюме мы обязательно включаем также обязанности менеджера по продажам, которые специалист выполнял на прошлом месте работы.

Хорошее резюме по пунктам откликается на требования вакансии. Посмотрите, какие обязанности входят в должность менеджера по продажам желаемой компании и отразите соответствующий опыт работы в резюме.

Не стоит описывать всю многогранность вашей жизни. Пишите только о том, что имеет значение по профилю работы. Слишком длинное резюме неудобно читать, да и пользы от него мало. Не пишите сложными фразам, шаблонами и канцеляризмами.

Если у вас много мест работы с однотипными обязанностями, сократите их. Пишите не о действиях, а о достижениях. Не «продавал тракторы», а «продавал от 10 до 35 тракторов в месяц». Если вакансия для вас новая, почитайте должностные инструкции.

Пример хорошего резюме менеджера по продажам

Иванов Иван, 25 лет

Высшее образование (РГУ). Специальность - «журналист».

Опыт работы

Январь 2015 г. — по настоящее время.

ООО "Ромашка"

Ведущий специалист по работе с клиентами, работал на входящих заявках

Разработал систему мотивации для рядовых сотрудников;

Помогал организовать систему дежурств в выходные;

Ежемесячно выполнял план по выручке;

Достиг конверсии в 17% с заявки.

В обязанности входило документальное сопровождение сделок и организация поддержки клиентов.

За 2 года 10 раз становился обладателем корпоративного знака отличия «лучший продавец».

Январь 2013 г. — январь 2015 г.

ООО "Тюльпан"

Менеджер по холодным звонкам

Ежедневно обзванивал по скрипту холодную базу клиентов в сервисе Скорозвон.

Среднее количество выполненных звонков в день — 160, план был 120;

Достиг конверсии из холодного звонка в лид — 12%. Выходил на ЛПР и проходил секретаря в 60% звонков.

По результатам прослушивания звонков руководителем неоднократно получал премию за высокое качество разговоров.

Навыки и личные качества:

работа в excel, с программами для скриптов, телефонией, CRM и Скорозвоном;

не боюсь холодных звонков, «подвешен язык»;

работоспособен и дисциплинирован;

прошел курс «Борьба с возражениями» и «Тренинг холодных продаж» в 2016 году;

знаю и применяю СПИН и другие техники.

Образец резюме на вакансию менеджер по продажам не нужно дословно копировать. Уловите общий смысл — пишите коротко, понятно, емко и только важное.