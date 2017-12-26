Аккаунт-менеджер — это сотрудник, который отвечает за сопровождение текущих клиентов. На его плечи ложится главная задача: сделать так, чтобы клиент стал постоянным и продолжил покупать у вашей компании. Плюс — важная задача повышения среднего чека, дополнительных продаж и так далее.

Почему важно выделять account-ребят в отдельное направление? Сотрудники в этом подразделении обладают совсем другими качествами: дружелюбие, умение выстраивать дружеские отношения с покупателями, внимательность, ответственность. Обязанности аккаунт-менеджера тоже другие: своевременно напоминать о себе старым клиентам, уточнять их потребности и предлагать лучшие решения и лучший сервис. У них другая мотивация, рассчитанная на поддержание среднего чека и уменьшение оттока потребителей. Такую работу нельзя передавать обычному продажнику: он концентрируется на мгновенном результате, а не выстраивании долгосрочных отношений.

Аккаунт-менеджер влияет на общие продажи, а зачастую и приносит львиную долю выручки, от его работы зависит сделки по ключевым покупателям. Если этот отдел работает плохо, то вам придется бесконечно «накачивать» продажи свежими лидами, это стоит дорого и невыгодно. Гораздо выгоднее держать постоянных, лояльных потребителей, которые помогут выполнить целевые показатели в любое, даже кризисное время.

проценту повторных сделок;

среднему чеку;

снижению процента оттока.

Зарплата аккаунт-менеджера обычно выше, чем у «звонаря», но значительно ниже дохода звезд из отдела продаж. В городе-миллионнике около 35-45 тысяч рублей. Мотивацию мы рекомендуем привязывать к:Сотрудник должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить наработанную базу.

Если вы хотите снизить расходы, а ваш бизнес-процесс не подразумевает очных встреч, то мы рекомендуем рассмотреть удаленного аккаунт-менеджера. Ежедневная отчетность и регулярные обсуждения по состоянию дел помогут держать всё под контролем, а расходы ниже в 2-3 раза.