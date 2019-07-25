«Сложно ли быть менеджером по продажам?» — этот вопрос интересует большинство молодых людей, которые планируют работать в этой сфере. Как и в любой профессии, здесь есть ряд особенностей и нюансов. Про них мы и расскажем в нашей статье.



Сложно ли работать менеджером по продажам?



Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько успешным и профессиональным специалистом вы хотите стать. Выполнять основные требования руководства и «отсиживать» рабочие часы не сложно. Но, чтобы достичь высокого уровня дохода и уважения в коллективе, нужно приложить усилия, развить полезные качества и навыки.



Нюансы профессии



коммуникативные навыки и умение быстро находить общий язык с людьми как при личной встрече, так и по телефону во время холодных звонков;

стрессоустойчивость, чтобы решать вопросы потенциальных и действующих клиентов, отрабатывать возражения при общении с “холодными” клиентами;

инициативность для поиска новых путей реализации товаров и возможностей увеличения собственного дохода;

настойчивость и умение добиваться поставленных целей — уровня продаж и собственного заработка;

умение самостоятельно планировать свою работу, потому что все зависит от того, насколько быстро и эффективно вы будете продавать.

В работе менеджера важны:

Хороший продажник — эксперт в своей области — он знает все о товаре или услуге, которые продает. Кроме того важно рассказать о предложении так, чтобы клиент захотел им воспользоваться: кратко, емко, сделать акцент на выгодности. Для этого нужно обладать способностью анализировать информацию, понимать других людей и их проблемы.



Перечисленные качества есть у многих или их можно развить непосредственно во время работы. При должном уровне стрессоустойчивости, общительности и настойчивости менеджер может легко заработать на жизнь и стать успешным специалистом.



Учитывая приведенную в статье информацию, вы можете сами для себя решить сложно ли быть менеджером по продажам.



