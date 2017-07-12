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Этапы, структура и план холодного звонка

Давайте разберемся в терминах. Мы расскажем, что такое этапы, структура и план обзвона, чем отличаются эти понятия, и как использовать их для роста продаж.

Этапы в холодных звонках.

Под этим обычно подразумевают разделение продажи на этапы: прозвон контактов, разговор с ЛПР (лицом, принимающим решение), поддержка клиента после продажи и удержания. Мы написали отдельную статью об этапах в холодных звонках, рекомендуем прочитать.

Структура холодного звонка.

Это обязательные части разговора, через которые необходимо пройти менеджеру для успешной сделки в процессе общения с клиентом. Выделение структуры важно для того, чтобы выявить и исправить проблемный элемент для менеджера. А еще это отличная база для сценария разговора. Это обязательные части разговора, через которые необходимо пройти менеджеру для успешной сделки в процессе общения с клиентом. Выделение структуры важно для того, чтобы выявить и исправить проблемный элемент для менеджера. А еще это отличная база для сценария разговора.

Например, структура может быть такая:

  1. Подготовка к звонку.
  2. Приветствие, представление.
  3. Выяснение ЛПР.
  4. Обход секретаря.
  5. Снятие потребностей с ЛПР.
  6. Презентация и перечисление преимуществ.
  7. Обработка возражений.
  8. Назначение встречи или сделка.

План холодного звонка.

Этот термин ближе всего к понятию сценария или скрипта разговора и часто представляет собой расширенную версию структуры. План холодного звонка включает в себя все ключевые точки разговора, которые необходимо пройти в разговоре.

Например, одна цель — снятие потребностей — расширяется конкретными вопросами: узнать, сколько закупается аналогичного товара в месяц, уточнить цену и спросить про проблемы с текущим поставщиком. Так по каждому пункту. В итоге мы получим готовый скелет для сценария звонка.

Этапы продаж обзвоном мы уже рассмотрели, план разговора вы сможете найти в разделе про скрипты продаж, а структуру разговора и особенности отдельный частей мы рассмотрим подробнее в этом разделе.

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