Давайте разберемся в терминах. Мы расскажем, что такое этапы, структура и план обзвона, чем отличаются эти понятия, и как использовать их для роста продаж.

Этапы в холодных звонках.

Под этим обычно подразумевают разделение продажи на этапы: прозвон контактов, разговор с ЛПР (лицом, принимающим решение), поддержка клиента после продажи и удержания. Мы написали отдельную статью об этапах в холодных звонках, рекомендуем прочитать.

Структура холодного звонка.

Это обязательные части разговора, через которые необходимо пройти менеджеру для успешной сделки в процессе общения с клиентом. Выделение структуры важно для того, чтобы выявить и исправить проблемный элемент для менеджера. А еще это отличная база для сценария разговора. Это обязательные части разговора, через которые необходимо пройти менеджеру для успешной сделки в процессе общения с клиентом. Выделение структуры важно для того, чтобы выявить и исправить проблемный элемент для менеджера. А еще это отличная база для сценария разговора. Например, структура может быть такая: Подготовка к звонку. Приветствие, представление. Выяснение ЛПР. Обход секретаря. Снятие потребностей с ЛПР. Презентация и перечисление преимуществ. Обработка возражений. Назначение встречи или сделка. План холодного звонка.

Этот термин ближе всего к понятию сценария или скрипта разговора и часто представляет собой расширенную версию структуры. План холодного звонка включает в себя все ключевые точки разговора, которые необходимо пройти в разговоре.

Например, одна цель — снятие потребностей — расширяется конкретными вопросами: узнать, сколько закупается аналогичного товара в месяц, уточнить цену и спросить про проблемы с текущим поставщиком. Так по каждому пункту. В итоге мы получим готовый скелет для сценария звонка.

Этапы продаж обзвоном мы уже рассмотрели, план разговора вы сможете найти в разделе про скрипты продаж, а структуру разговора и особенности отдельный частей мы рассмотрим подробнее в этом разделе.