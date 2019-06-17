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Мотивация аккаунт-менеджера

Достичь плановых показателей при работе с постоянными клиентами позволяет личная мотивация аккаунт-менеджера. Если сотрудник получит выгоду от оформления сделок и роста продаж, он будет заинтересован в выполнении поставленных задач. Рассмотрим, какие способы и схемы мотивации можно ввести для менеджера по работе с постоянными клиентами.

Как выполнить расчет мотивации аккаунт-менеджера

Перед этим сотрудником стоит несколько ключевых целей:

  • сохранить наработанную базу заказчиков, от которых зависит большая часть продаж;
  • стимулировать клиентов регулярно оформлять заказы и увеличивать сумму среднего чека;
  • реализовывать новые продукты компании, осуществлять допродажи, в некоторых компаниях — искать новых клиентов.

Расчет мотивации аккаунт-менеджера должен быть основан на плановых показателях работы, которая обеспечит выполнение этих задач. Например, ежедневно он должен общаться с заказчиками, курировать поставки, рассылать напоминания и коммерческие предложения. Значит, доход сотрудника должен зависеть от активности работы с почтой, а за просроченные и сорвавшиеся поставки нужно вводить штрафы.

Чтобы обеспечить непрерывное развитие, в идеале, доход и сумма продаж должны непрерывно расти. Для этого на основе показателей предыдущего периода с увеличением на 5-10% ставится план продаж на следующий период. Заинтересовать аккаунт-менеджера в выполнении плана можно с помощью отчислений от сделок, повышающих и понижающих коэффициентов за выполнение или невыполнение целей.

На основе представленной информации приведем примерную систему мотивации сотрудника по работе с постоянными клиентами.

Пример расчета мотивации аккаунт-менеджера

Важно помнить, что доход сотрудника лучше привязывать к:

  • перечисленным средствам, а не сумме оформленных сделок — стимул исключить задолженности, не продавать в долг, добиваться быстрой оплаты;
  • доходности, а не общей выручке — стимул реализовать товары с наибольшей наценкой на себестоимость, продавать без скидок.

Схема-образец расчета мотивации аккаунт-менеджера

Установим, что зарплата сотрудника включает основной оклад 10 000 рублей и премию за 100% выполнение плана — еще 10 000 рублей или больше. Тогда если:

  • план продаж выполнен меньше чем на половину — премия не выплачивается;
  • план выполнен на 50-75% — менеджер сверх оклада получит 10000×0,85=8500 рублей;
  • на 75-85% — 10 000×0,90=9 000 рублей;
  • на 100% — 10 000 рублей;
  • на 150% — 12 000 рублей.

Выставим также зависимость дохода от оперативности оплаты покупок. В разных ситуациях продажник получит разный процент от наценки на товар:

  • внесена 100 % предоплата — 1%;
  • поставка без предоплаты — 0,8%;
  • задолженность по оплате больше 10 дней — 0,5%;
  • поставка сорвалась по вине менеджера — штраф 1000 рублей.


Подобная мотивация аккаунт-менеджера может быть использована в разных компаниях вне зависимости от товарооборота и специфики сферы. При необходимости, можно ввести дополнительные соотношения дохода и продаж, чтобы учесть все аспекты работы.



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