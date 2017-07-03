Самая интересная часть — умный поиск контактов. :)

Давайте пройдем весь путь поиска базы вместе с придуманной нами фирмой. Предположим, что вы доставляете вкусные и недорогие обеды в офисы. :) Пример придуманный, он нужен, чтобы пояснить схему работы.

Анализ продукта.

Выпишите, чем данный товар лучше, чем другие. Кто будет его использовать? Какие проблемы решает? Какая замена ему есть? В каких условиях он подходит лучше всего? Может быть, у ваших потребителей есть момент, в который ваш продукт закрывает главную боль?

Конечно, ваше предложение нужно всем. А кому оно особенно нужно? Это знание вам поможет

Пример.

В нашем случае есть 2 важных пункта: качество обедов и сам факт доставки.

Наша услуга особенно подходит тем, кто по каким-то причинам не может обедать в кафе, или кому неудобно носить обеды с собой.

Ещё одна важная деталь — доставка качественных обедов подойдет тем, у кого аврал и нехватка времени.

Описание ЦА

ЦА — целевая аудитория, ваши потенциальные покупатели.

Продумайте список тех лиц, кому важно купить ваш продукт. Это собственники компаний? Директора? Простые сотрудники? Каких компаний? Что самое важное для этого человека? Он один, или решение принимает группа лиц?

Пример.

В нашем случае давайте определим лицо, которое принимает решение по покупке. Это может быть и директор, и офис-менеджер. Поэтому ограничений нет.

Интереснее с профилем компаний.

1. Находящиеся в удаленных от центра районах. Там просто нет хороших и вкусных кафе или магазинов с готовой едой.

2. С периодическими авралами. Например, оказывающие бух.услуги переживают его перед сдачей годовой отчетности.

3. В крупных офисных зданиях, в которых нет нужной столовой или кафе.

4. В самых дешевых офисных зданиях. Там наверняка нет хорошо оборудованных кухонь, а сотрудники вряд ли получают высокую зарплату, чтобы обедать в кафе.

5. Которые очень заботятся о своих сотрудниках, и даже готовы оплачивать им обеды.

Поиск «мест тусовки» ЦА

Где надо искать ваших потенциальных покупателей? В поле: мероприятия, порталы, профессиональные тусовки.

Пример.

Отрасли с авралами — к примеру, курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Или выставки по организации праздников и корпоративов. У них аврал перед праздниками.

Второй вариант — те, которые заботятся о клиентах. HR таких фирм наверняка ходит на профессиональные тренинги.

Поиск партнеров «до и после вас».

Самый интересный пункт. Задумайтесь, что покупал и куда ходил клиент до того, как купить у вас. Попробуйте получить данные у тех, у кого был ваш покупатель.

Пример.

Конечно, было бы круто обратиться в местные столовые, но вам вряд ли сдадут клиентов, да и вряд ли записи ведутся.

Но всё же пара вариантов есть:

Обратитесь к доставке воды/канц.товаров. Наверняка у них есть теплая база клиентов с именами офис-менеджеров, контактами и сайтами ваших почти уже клиентов. Будет неплохо, если к доставке ваш партнер приложит буклет с меню доставки обедов.

Если компания очень заботливая, наверняка она покупает корпоративный ДМС или у них есть корпоративный фитнес.

Список мест для сбора информации.

Собираем всю информацию в список и ставим задачи.

Пример.

Фирмы по доставке воды и канцтоваров. Обменяться базой номеров.

Фирмы, предоставляющие услуги ДМС и фитнес-клубы. Обменяться базой.

Курсы для бухгалтеров и HR. Обменяться данными, звонить перед авральными периодами.

Отдаленные районы города с большим количеством организаций и без кафе. Найти в 2гисе или в справочниках, городских страницах, собрать вручную.

Крупные торговые центры без столовых. Найти в 2гисе, плагином, собрать вручную в Google, или взять справку у офисного центра.

Компании в самых дешевых офисных зданиях. Найти в 2гисе, собрать вручную.

Итак, мы получили 6 мест, где мы можем получить хорошую базу с высокой конверсией.

Попробуйте пройти все эти шаги со своим бизнесом, зовите коллег на мозговой штурм. Не забудьте вернуться к умному поиску базы через пару дней — вдруг появятся свежие мысли?

15 минут размышлений могут сэкономить недели работы.

Удачи вам!