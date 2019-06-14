Количество холодных звонков в день — это один из основных показателей, на котором основывается оценка результата работы менеджера. По плану звонков и их фактическому количеству считают план продаж и другие KPI сотрудника. О том, как правильно составить план менеджера по холодным звонкам и какие условия нужно учесть при проведении расчетов расскажем в нашей статье.



Приведем наглядный пример, который можно использовать с условием незначительной корректировки.



Как выполнить расчет нормы холодных звонков в день



Техника расчета плановых показателей зависит от множества факторов, но мы перечислим основные из них.

Особенности товара или услуги.

Чем сложнее характеристики продукта и выше его уникальность, тем сложнее провести презентацию. Специалист должен потратить много времени, чтобы рассказать о продукте и доказать его преимущества, что увеличивает продолжительность телефонного разговора.

Специфика переговоров.

Нужно ли обходить секретаря или менеджер сразу ведет переговоры с лицом принимающим решение.

Качество базы.

Тяжело выполнить план, если большинство контактов недействительны, или к ним чрезвычайно часто обращались.



Расчет плана менеджера по количеству холодных звонков в день можно выполнить на основе средних показателей:

длительность 1 разговора — 2-7 минут;

процент дозвона — 50-80% в зависимости от качества базы;

оптимальная продолжительность работы — до 4-5 часов — рано утром, во время обеда, вечером эффективность звонков резко снижается и расходовать на них рабочее время нецелесообразно;

процент продаж или назначенных встреч — 2-5% и больше.

Для наглядности приведем пример расчета нормы холодных звонков, который описывает логику и формулы проведения вычислений, а также итоговые показатели. Дополнительно покажем, как можно учитывать время, необходимое на обработку и фиксацию результатов. Именно на отчетах основывается схема начисления заработной платы и разработки прогнозов на следующий период.



Пример плана менеджера по холодным звонкам



Теоретический подход

При продолжительности разговора до 5 минут за 4 часа можно обзвонить 30-50 потенциальных клиентов, если менеджер работает с телефоном и excel, 40-80 при внедрении CRM системы и телефонии, больше 100 если используется профессиональная программа дозвона и учета показателей.

Опытный и активный сотрудник может добиться хорошей конверсии — около 10% потенциальных клиентов станут реальными. Если работает новичок, или база плохая, результативность составляет всего 0,5-5%.

Система учета Количество звонков План по заявкам в день Телефон+excel 50 1 CRM 80 4 Профессиональная программа 150 9

Практический подход

Для установки плана можно использовать реальные показатели, которых удалось достичь в вашей компании. Определите среднюю продолжительность разговора, количество звонков, конверсию, и, если данные показатели сильно отличаются от теоретически возможных, постепенно меняйте план в сторону большей эффективности. Для достижения плана разработайте сценарий, или скрипт, по которому будут говорить сотрудники.

Подобный образец плана менеджера по холодным звонкам можно без изменений применить в собственной компании, или подкорректировать с учетом поставленных задач и особенностей сферы.

















