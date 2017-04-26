Программа для скрипта разговора нужна, чтобы менеджер вел беседу правильно и конверсия не падала из-за ошибок. Классическая история: руководитель составил правильный сценарий, прогнал его тысячу раз, все идеально. Только вот менеджеры не говорят по скрипту, в лучшем случае запомнив основные моменты. Непорядок. Надо исправлять.

Давайте посмотрим, какие варианты программ для сценариев разговора и вообще для работы существуют. Сразу скажем, что очень, очень важно, чтобы сотрудник в процессе беседы всегда видел перед глазами текст. Поэтому рекомендуем встраивать сценарий в процесс звонка (например, в Скорозвоне менеджер всегда видит текст во время разговора). И не менее важно — записи звонков. Иначе как вы проверите, что работники говорят правильно?

1. Word или распечатанная бумажка.

Работает, только если у вас очень короткий и примитивный текст, который не меняется. Впрочем, специалист его быстро заучивает наизусть.

Сотрудник во время беседы постоянно отвлекается, смотрит на лист бумаги (или переключается между окнами на рабочем столе) и ищет нужный ответ. В это время клиент терпеливо (или не очень) ждет ответной реплики. Про борьбу с возражениями вообще промолчим.

2. Программа для написания скриптов разговоров.

Например, конструкторы Скрипт-дизайнер или HyperScript. Такие программы делают удобнее работу со сложными процессами, когда вы предусматриваете все возможные варианты ответов клиента. Позволяет делать многовариантные сценарии.

Мы не рекомендуем их для старта работы, потому что на старте работы трудно работать со сложным, многовариантным скриптом, да и на составление-оформление у вас может уйти пара недель. Удобнее всего вернуться к глубокой проработке сложного варианта через месяц-два после начала работы. К этому времени у вас как раз появится необходимая информация от клиента.

Но в целом - это хороший сервис для скрипта разговора для продвинутого продавца. Поэтому HyperScript мы интегрировали в Скорозвон, чтобы менеджер мог работать в одном окне, не отвлекаясь.

3. Встроенные способы.

Так работает Скорозвон. В процессе звонка оператор видит текст перед глазами, все в одном окне без переключений и тормозов.

Простой и удобный способ, без продвинутых наворотов. Нужны навороты — есть интеграция. Удобно отбирать звонки по разным сценариям, сравнивать эффективность сценариев, прослушивать записи, не отходя от кассы, чтобы проверить работу сотрудников.

Подберите сервис для создания скрипта или сценария разговора для себя, эти затраты времени и денег быстро окупаются высокой конверсией и качественными продажами.