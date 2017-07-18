Самый сложный вопрос в продажах — это персонал, в этой статье мы расскажем, как повысить эффективность продаж менеджеров. Если правильно работать с сотрудниками, можно добиться кратного увеличения продаж без раздувания штата.

Давайте вместе пройдем по 6 шагам увеличения эффективности работы сотрудников в отделе, от наиболее к наименее важным.

1. Убедитесь, что сотрудники не занимаются непрофильными задачами.

Если ваш менеджер 50% времени оформляет договора, еще 10% работает с долгами, 15% готовит базу, а 5% носит вам кофе, то сколько у него остается на работу? Посадите на непрофильную работу недорогого и ответственного сотрудника, а квалифицированный менеджер пусть продает!

2. Инструменты.

Если ваш работник звонит с сотового или стационарного телефона, записывает информацию в эксель и использует листочки для напоминаний, об эффективности речи не идет. Пусть менеджер по холодным звонкам работает в Скорозвоне, а продавец теплого этапа в CRM. Только этот пункт увеличит работоспособность в разы, а вы увидите, что на самом деле происходит у вас в продажах.

3. Правильная финансовая мотивация.

Как повысить эффективность работы менеджера по продажам , если ему это не надо? Никак! Значит, вам нужно сделать так, чтобы было надо. Менеджеру по звонкам поставьте мотивацию на выполнение плана по звонкам и количество лидов, специалист по продажам должен получать процент с продаж. Почитайте наши материалы про планы и выставление мотивации. Гибкий процент творит чудеса, никакая стандартная схема «оклад+премия» рядом не стоят.

4. Нематериальная ответственность.

Не забывайте поощрять хороших специалистов. Сотрудникам очень важно понимать, что их ценят. Попробуйте наградить лучших мелкими презентами, введите бонус за лучшие итоги месяца, или пусть лидер проведет лекцию для коллег. Выставляйте оценки за качество и поощряйте отличников. Ваша задача — показать, что вы видите отличные результаты, и уважаете коллег за их усердие и таланты.

5. Обучение и индивидуальная работа Конечно, есть редкие талантливые бриллианты, которые и сами продают прекрасно, и учатся сами дополнительно. Но большинству нужна помощь. Пройдите вместе онлайн-курсы, устраивайте корпоративный час по чтению книг по продажам с обсуждением, устраивайте конкурсы на лайфхаки в работе. Определите, где слабое место у каждого сотрудника и прицельно работайте над этим местом. Слушайте звонки и обсуждайте их всем коллективом. Покажите пример хорошей работы сами. 6. Увольнение неэффективных.

Самый печальный пункт. Если вы никак не можете «растормошить» сотрудника, оцените его исполнительность и личные качества. Если он подойдет для другой работы (например, оформление договоров или поддержка текущих клиентов), переведите его. Он и сам будет рад, потому что никто не любит работать плохо. Если же никаких вариантов — вежливо поговорите с ним и попросите написать заявление. Это ваш бизнес, и вы не можете спонсировать неэффективных сотрудников.

Мы разобрали основные способы, как повысить эффективность менеджера по продажам. После выполнения этих простых пунктов можно браться за ювелирную работу по увеличению конверсии на каждом этапе продаж у каждого специалиста.

Дружной и эффективной вам команды!