Грамотно составленный план продаж для менеджеров — это гарантия того, что каждый сотрудник и весь отдел в целом достигнут выполнят этот план. В результате правильное планирование работы в отделе продаж приводит к непрерывному развитию и росту компании.

В нашей статье мы раскроем цели планирования в менеджменте, расскажем, как составить ежедневный индивидуальный план работы менеджера по продажам, и всего отдела продаж в целом.

Информация будет полезна как для руководителей отдела продаж, так и для директоров компаний. Менеджеры могут использовать наши советы при планировании собственного графика работы, для профессионального развития и обучения.



Для чего нужен план развития менеджера по продажам



Повышает эффективность труда

Четкая постановка целей и путей их достижения — это инструкция для сотрудников. Следуя плану они работают эффективно и экономят собственные силы. Если существует взаимосвязь между показателями продаж и заработной платой, менеджеры лично заинтересованы в развитии компании.

Устанавливает график работы

Планирование дня менеджера по продажам структурирует работу сотрудников вне зависимости от размеров отдела. Помимо объемов продаж, график устанавливает время на достижение KPI.



Помогает делать прогнозы

Анализ продаж за прошлые периоды позволяет сделать прогноз на будущее, а учет промежуточных показателей показывает, возможно ли достичь долгосрочных целей.



Как рассчитать план менеджеру по продажам



Перед составлением плана:

помните про принцип Парето — 20% усилий приносят 80% всей прибыли;

выделяйте достаточно времени на контакты с постоянными клиентами — именно они приносят большую часть прибыли;

сбалансируйте временные затраты сотрудников и их эффективность — проработайте правила работы с клиентами и распределите задачи, которые должен выполнять каждый менеджер;

учитывайте, что даже самый ответственный сотрудник работает с максимальной продуктивностью не больше 6 часов.

Чтобы составить план по увеличению продаж, соберите исходные данные:

результаты, которые удалось достичь — показатели реализации, уровня дохода, количество клиентов, сделок по каждому менеджеру и общие по отделу за предыдущие периоды;

расчетные показатели — темпы развития компании в графиках, цифрах;

характеристики рынка — среднерыночные цены на аналогичные предложения, общую динамику и направленность развития конкурентов;

поправочные коэффициенты — например, сезонные факторы.

На основе собранной информации можно поставить плановые показатели сбыта на следующий период. Ниже приведем пример расчета бизнес-плана продаж менеджера по продажам и текущих задач.На основе собранной информации можно поставить плановые показатели сбыта на следующий период. Ниже приведем пример расчета бизнес-плана продаж менеджера по продажам и текущих задач.

Важно! По заключению экспертов, ни одна техника планирования не дает однозначно реальных и точных показателей, поэтому при постановке целей лучше использовать интервалы от минимально допустимого уровня продаж, до максимального.







Образец плана продаж менеджера по продажам

Показатели Предыдущий месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Общая выручка, тыс. руб 600 120 120 120 120 120 Количество сделок 110 22 22 22 22 22 Средний чек, тыс. руб 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Контакты с

постоянными клиентами 125 25 25 25 25 25 Новые клиенты 15 3 3 3 3 3





Отчет о выполненных и запланированных задачах

Звонки постоянным клиентам

Холодные звонки

Подготовить коммерческие предложения клиентам

Определить задачи на следующий день









Чтобы полностью раскрыть тему, приведем также пример рабочего плана менеджера по продажам на день, который включает как непосредственно задачи по реализации, так и организационно-отчетные мероприятия: