Один из самых популярных методов контроля — план продаж менеджера на месяц. Ежемесячные отчеты помогают контролировать работу отдела продаж и заранее оценить возможность достижения более долгосрочных целей, например, на квартал или год.
При постановке целей в качестве основы берите уже достигнутые показатели за предыдущие периоды. Например, увеличить оборот на 10-20% в марте этого года по сравнению с мартом прошлого, или довести размер выручки по всем направлениям до максимально достигнутых показателей.
Для постановки целей, а также учета и оценки их выполнения руководителю удобно использовать программы с функциями автоматического подсчета показателей. Например, можно составлять план работы менеджера по продажам на месяц в экселе.
Ежемесячная реализация плана в сумме должна привести к достижению целей на год. Эти показатели неотделимо связаны друг с другом.
Например, при расчетах учитывайте коэффициент сезонности, если объем реализации вашей продукции подвержен сезонным изменениям. В некоторых компаниях в предпраздничные дни товарооборот растет, в других — наоборот, снижается.
План составляется в виде таблицы, которая отображает установленные и достигнутые показатели за период, а также их соотношение в процентах. Содержание таблицы может отличаться в зависимости от особенностей предприятия, необходимости учитывать только общие показатели, или проводить более детальную оценку, например, по каждому товару или за каждый день.
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Показатели за март предыдущего года
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План на март текущего года
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Достигнутые результаты
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% от плана
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Объем продаж
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Количество клиентов
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Средний оборот по клиенту
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Общая прибыль
Кроме экономических показателей эффективности — товарооборота, денежного оборота, прибыли — можно планировать и временные затраты, например, установить графики и время проведения совещаний, обзвона клиентов, проведения деловых встреч.