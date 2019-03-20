Один из самых популярных методов контроля — план продаж менеджера на месяц. Ежемесячные отчеты помогают контролировать работу отдела продаж и заранее оценить возможность достижения более долгосрочных целей, например, на квартал или год.

Как составить план менеджера по продажам на месяц

Используйте реальные показатели

При постановке целей в качестве основы берите уже достигнутые показатели за предыдущие периоды. Например, увеличить оборот на 10-20% в марте этого года по сравнению с мартом прошлого, или довести размер выручки по всем направлениям до максимально достигнутых показателей.

Оптимизируйте расчеты

Для постановки целей, а также учета и оценки их выполнения руководителю удобно использовать программы с функциями автоматического подсчета показателей. Например, можно составлять план работы менеджера по продажам на месяц в экселе.

Ставьте цели исходя из годового плана

Ежемесячная реализация плана в сумме должна привести к достижению целей на год. Эти показатели неотделимо связаны друг с другом.

Помните о дополнительных условиях

Например, при расчетах учитывайте коэффициент сезонности, если объем реализации вашей продукции подвержен сезонным изменениям. В некоторых компаниях в предпраздничные дни товарооборот растет, в других — наоборот, снижается.

План-образец работы менеджера по продажам на месяц

План составляется в виде таблицы, которая отображает установленные и достигнутые показатели за период, а также их соотношение в процентах. Содержание таблицы может отличаться в зависимости от особенностей предприятия, необходимости учитывать только общие показатели, или проводить более детальную оценку, например, по каждому товару или за каждый день.

Показатели за март предыдущего года План на март текущего года Достигнутые результаты % от плана Объем продаж Количество клиентов Средний оборот по клиенту Общая прибыль

Кроме экономических показателей эффективности — товарооборота, денежного оборота, прибыли — можно планировать и временные затраты, например, установить графики и время проведения совещаний, обзвона клиентов, проведения деловых встреч.