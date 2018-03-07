Время холодных звонков — важный параметр, от которого может зависеть и дозваниваемость до потенциальных клиентов, и эффективность переговоров, да и общий результат продаж товаров или услуг. Особенно этот пункт актуален для тех, кто работает не только по региону, но и по стране, а то и общается с зарубежными странами.

Как правило, руководителей волнует вопрос, когда лучше совершать холодные звонки. На него нельзя ответить универсально, но можно дать общие рекомендации. По опыту, самые эффективные часы для прозвона начинаются через полчаса после начала рабочего дня и заканчиваются за полтора до окончания. Поэтому, кстати, многие устраивают менеджерам, особенно, удаленным, 6-7-часовой рабочий день. Не надейтесь, что есть волшебный период с огромной конверсией, опыт тысяч наших пользователей показывает, что его нет, дозванивайтесь весь день.

Лучшее время для холодных звонков — это, разумеется, будни, правда, в пятницу к вечеру, например, дозваниваемость снижается. Ещё особенно явный спад происходит до и после длинных выходных и праздников. В России между майскими праздниками, за 1 день до и после федеральных выходных (23 февраля, 8 марта) активность потенциальных покупателей низкая. В первый день (и второй, и третий) день после новогодних, длинных празднеств, и начиная с 20-23 декабря звонить непродуктивно. Имейте в виду при планировании отпусков сотрудников.

Конечно, полностью полагаться на универсальные рекомендации, в какое время лучше совершать холодные звонки, не нужно, используйте опыт. Предлагаете доставку обедов? Подходящий момент, чтобы прозвонить базу за 1-2 дня до праздников в фирмы и предлагать праздничный стол для сотрудников. Если вы звоните физическим лицам, то уместно попробовать работать в выходной по контактам, которые не берут трубку в будни: вдруг человек занят.

Обратим ваше внимание на один важный пункт: если вы работаете по всей стране, обязательно обращайте внимание на часовой пояс собеседника. Техника продаж вам не поможет, если вы звоните клиенту в 4 часа ночи. Либо аккуратно бейте базу по часовым поясам, либо звоните через Скорозвон, где одной галочкой делаете из базы выборку контактов, у кого сейчас рабочая часть дня или какой-то конкретный час. А когда набираете любой номер, видите, сколько у собеседника по местному времени.

Мы попробовали ответить на вопрос, во сколько лучше делать холодные звонки.

Будем профессионалами и не допустим неурочные вызовы.

Удачи!