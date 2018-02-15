В статье мы расскажем о процессе отбора с двух сторон: руководителя и соискателя. Мы разделим собеседование оператора call-центра или менеджера для холодных звонков на 2 части.

Поиск менеджера для телемаркетинга руководителем

1. Первичный отбор по резюме.

Небольшое задание в тексте вакансии сразу поможет отобрать мотивированных кандидатов.

Сразу лучше убрать явно неподходящие варианты (неадекватная заработная плата, возраст, неподходящий опыт работы).

В оставшихся резюме оцените опыт сотрудника — где работал, какие функции выполнял, чего добился, а если опыт вам не нужен — посмотрите, как характеризует себя человек.

Составьте таблицу, в которой оцените каждого по основным факторам. Например, 5 за опыт холодных продаж, 3 за частую смену работы, 5 за обучение, которое он прошел.

Через несколько дней отбора, когда наберете раза в 3-4 больше хороших резюме, чем вам нужно сотрудников, выберите резюме с лучшими оценками и пригласите их авторов для собеседования на должность оператора call-центра.

Задача первой части — убрать заведомо неподходящие кандидатуры, чтобы не тратить на них время, и уделить максимальное внимание тем, кто может вам подойти. Да и тратить время соискателей впустую тоже невежливо. На первичный отбор стоит выделить хотя бы пару недель сбора данных.

2. Окончательный выбор операторов call-центра.