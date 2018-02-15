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Собеседование менеджера по продажам

В статье мы расскажем о процессе отбора с двух сторон: руководителя и соискателя. Мы разделим собеседование оператора call-центра или менеджера для холодных звонков на 2 части.

Поиск менеджера для телемаркетинга руководителем

1. Первичный отбор по резюме.

  • Небольшое задание в тексте вакансии сразу поможет отобрать мотивированных кандидатов.
  • Сразу лучше убрать явно неподходящие варианты (неадекватная заработная плата, возраст, неподходящий опыт работы).
  • В оставшихся резюме оцените опыт сотрудника — где работал, какие функции выполнял, чего добился, а если опыт вам не нужен — посмотрите, как характеризует себя человек.
  • Составьте таблицу, в которой оцените каждого по основным факторам. Например, 5 за опыт холодных продаж, 3 за частую смену работы, 5 за обучение, которое он прошел.
  • Через несколько дней отбора, когда наберете раза в 3-4 больше хороших резюме, чем вам нужно сотрудников, выберите резюме с лучшими оценками и пригласите их авторов для собеседования на должность оператора call-центра.

Задача первой части — убрать заведомо неподходящие кандидатуры, чтобы не тратить на них время, и уделить максимальное внимание тем, кто может вам подойти. Да и тратить время соискателей впустую тоже невежливо. На первичный отбор стоит выделить хотя бы пару недель сбора данных.

2. Окончательный выбор операторов call-центра.

Сразу можем предупредить — значительная часть кандидатов просто не придет на очную встречу. Это нормально. Считайте, что они сэкономили вам время.
Этот этап можно разбить на составляющие.
  • Сначала оцените, вовремя ли пришел человек (либо сообщил ли он о вынужденном опоздании), его внешний вид, готов ли он к общению, и настроил ли заранее скайп, если общение происходит удаленно.
  • Интервью, о котором мы подробнее писали в другой статье (интервью с менеджером по продажам).
  • Игры. Проиграйте сцену продажи — обратите внимание, как кандидат снимает потребности, задает ли он вопросы, зафиксировал ли итог общения и назначил ли дату следующего контакта с клиентом.
  • Тестовое задание. На собеседовании менеджера для холодных звонков — предложите ему прямо сейчас набрать произвольный номер компании из Дубль-гиса и попробовать продать любой товар. Обычно на первой паре минут разговора вы будете готовы вынести окончательный вердикт.

Как пройти собеседование на оператора call-центра соискателю?

Во-первых, будьте внимательным и организованным, не опаздывайте и погуглите информацию о компании, попробуйте узнать все о продукте, который вы будете предлагать.
Во-вторых, изучите обычные вопросы на интервью. Ответьте письменно на них, чтобы подготовиться. Приготовьте внятный рассказ о прошлых местах работы.
В-третьих, репетируйте! Пусть ваш друг сыграет роль работодателя. Прогоните сцену 3-5 раз как минимум.
Ну и, наконец, будьте готовы к холодному звонку. Впрочем, если вы боитесь произвольно набрать номер, то, возможно, стоит подумать, а так ли вам нужна эта вакансия.

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