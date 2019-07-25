Чтобы добиться успеха каждый продажник должен знать секреты менеджера по продажам. Эти небольшие подсказки в сочетании с упорством, желанием работать и зарабатывать, помогут быстрее стать профессионалом в своей области. В нашей статье перечислим основные секреты успешных продаж.
Секреты от которых зависит успех менеджера по продажам
Налаживайте отношения с клиентами.
- Проявляйте уважение интонацией, словами, обращением по имени.
- Работайте над “разогревом” клиентов. Эффективность холодных продаж повышается, если база для обзвона собрана при помощи соцсетей, интернет объявлений или сайта. Например, человек когда-то интересовался предложением, акциями, поэтому оставил контакты. Другой способ — проводите открытые презентации со сбором контактов для последующего обзвона. Так у вас с клиентом появляется предварительная связь и общие интересы.
- В телефонном разговоре или при личной встрече старайтесь выявить проблемы собеседника и рассказать, как ваше предложение поможет их решить.
Говорите просто, понятно, кратко и по существу. Уважайте время человека. Не используйте специфические термины и понятия. Если собеседник вас не поймет, он почувствует себя неудобно и будет стремиться побыстрее завершить разговор.
Говорите уверенно и искренне. Если вы не верите в пользу и качество своего предложения, в него никто не поверит. Сомнения проявляются в голосе и клиент это услышит.
Станьте экспертом в своей отрасли. Изучите и проанализируйте характеристики своего предложения. Так вы сможете выбрать важную информацию для клиента и легко ответите на его дополнительные вопросы.
Подавайте товар с позиции выгоды. Опишите пользу или экономию, которое приносит ваше предложение. Собеседник сам захочет купить.
Помогите клиенту сделать выбор. Предлагайте на выбор 2-3 варианта, а не весь ассортимент. Расскажите, какой из них пользуется особым спросом и что бы вы сами выбрали. Это сократит время принятия решения.
Теперь вы знаете секреты менеджера по продажам, используйте их чтобы стать хорошим специалистом, сделать свою работу эффективнее и проще.