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Секреты менеджера по продажам

Чтобы добиться успеха каждый продажник должен знать секреты менеджера по продажам. Эти небольшие подсказки в сочетании с упорством, желанием работать и зарабатывать, помогут быстрее стать профессионалом в своей области. В нашей статье перечислим основные секреты успешных продаж.

Секреты от которых зависит успех менеджера по продажам

Налаживайте отношения с клиентами.

  • Проявляйте уважение интонацией, словами, обращением по имени.
  • Работайте над “разогревом” клиентов. Эффективность холодных продаж повышается, если база для обзвона собрана при помощи соцсетей, интернет объявлений или сайта. Например, человек когда-то интересовался предложением, акциями, поэтому оставил контакты. Другой способ — проводите открытые презентации со сбором контактов для последующего обзвона. Так у вас с клиентом появляется предварительная связь и общие интересы.
  • В телефонном разговоре или при личной встрече старайтесь выявить проблемы собеседника и рассказать, как ваше предложение поможет их решить.

Постройте диалог с клиентом. Во время презентации задавайте наводящие вопросы: интересует ли предложение, вся ли информация понятна, что хотите узнать дополнительно. Поддерживайте контакт вопросами «Вы тоже так считаете?» или «Верно?». Помните, продавец должен вести не монолог — рассказ о своем товаре, а диалог с потенциальным покупателем. 

Говорите просто, понятно, кратко и по существу. Уважайте время человека. Не используйте специфические термины и понятия. Если собеседник вас не поймет, он почувствует себя неудобно и будет стремиться побыстрее завершить разговор.

Говорите уверенно и искренне. Если вы не верите в пользу и качество своего предложения, в него никто не поверит. Сомнения проявляются в голосе и клиент это услышит.

Станьте экспертом в своей отрасли. Изучите и проанализируйте характеристики своего предложения. Так вы сможете выбрать важную информацию для клиента и легко ответите на его дополнительные вопросы.

Подавайте товар с позиции выгоды. Опишите пользу или экономию, которое приносит ваше предложение. Собеседник сам захочет купить.

Помогите клиенту сделать выбор. Предлагайте на выбор 2-3 варианта, а не весь ассортимент. Расскажите, какой из них пользуется особым спросом и что бы вы сами выбрали. Это сократит время принятия решения.

Теперь вы знаете секреты менеджера по продажам, используйте их чтобы стать хорошим специалистом, сделать свою работу эффективнее и проще.

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