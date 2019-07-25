Говорите просто, понятно, кратко и по существу. Уважайте время человека. Не используйте специфические термины и понятия. Если собеседник вас не поймет, он почувствует себя неудобно и будет стремиться побыстрее завершить разговор.



Говорите уверенно и искренне. Если вы не верите в пользу и качество своего предложения, в него никто не поверит. Сомнения проявляются в голосе и клиент это услышит.



Станьте экспертом в своей отрасли. Изучите и проанализируйте характеристики своего предложения. Так вы сможете выбрать важную информацию для клиента и легко ответите на его дополнительные вопросы.



Подавайте товар с позиции выгоды. Опишите пользу или экономию, которое приносит ваше предложение. Собеседник сам захочет купить.



Помогите клиенту сделать выбор. Предлагайте на выбор 2-3 варианта, а не весь ассортимент. Расскажите, какой из них пользуется особым спросом и что бы вы сами выбрали. Это сократит время принятия решения.



Теперь вы знаете секреты менеджера по продажам, используйте их чтобы стать хорошим специалистом, сделать свою работу эффективнее и проще.

