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Подготовка к холодному звонку

Подготовка к холодным звонкам — важный этап работы менеджера по прозвону. Неподготовленные разговоры редко ведут к продажам или лидам. Давайте рассмотрим, что подразумевается под ней. Это квалификация специалиста, готовность всего нужного для деятельности, чек-лист перед началом рабочего дня, а также моральная готовность оператора.

Квалификация менеджера

Здесь можно говорить о трех параметрах:

  • общие навыки и опыт ведения переговоров с потенциальными клиентами по телефону;
  • знание продукта, умение быстро найти ответы на любые вопросы;
  • знание скрипта и инструмента продаж.

Понятно, что тут за пару часов не разобраться. Но подготовленный менеджер даст высокую конверсию и продуктивность.

Подготовка всего необходимого для телефонного прозвона

Обычно эту ответственность на себя берет руководитель отдела. Подробно мы писали об этом в другой статье (что нужно для холодных звонков), здесь коротко перечислим то, что должно быть в наличии, когда вы начнете прозванивать базу:

  1. База контактов.
    Нет её — нет эффективной деятельности. Если сотрудник вынужден искать телефонные номера в справочниках, забудьте о высокой выручке. 
  2. Скрипт разговора.
    Даже самым крутым специалистам нужен короткий сценарий беседы, чтобы не забыть проговорить что-то важное или узнать информацию о собеседнике. А не самым опытным работникам подробный сценарий и техника продаж жизненно важны.
  3. Инструмент для звонков.
    Можно звонить и через телефон, и через CRM, но на рабочую мощность вы сможете выйти только со специальными программами для колл-центров или сервисом Скорозвон.
  4. Выставленный и корректный план.
    Обычно мы не включаем план в список необходимого, но заметили: те из наших клиентов, кто не ставит цели и не отслеживает нормативы, вскоре вообще закрывают направление по прозвону. А то и вовсе закрываются.

Чек-лист перед началом каждого рабочего дня

Первым делом по приходу на работу каждый специалист должен проверить, все ли в порядке, в наличии ли база и скрипт, есть ли интернет и доступен ли инструмент. Кроме этого, часто с утра надо расписываться в графике или заполнять отчеты-документы. Мы рекомендуем распечатывать чек-лист, в котором зафиксированы все действия. Да, вашим коллегам придется каждый раз руками ставить пометки, зато всё будет выполнено.

Подготовка непосредственно к холодным звонкам

Здесь мы скажем пару слов о психологических моментах, которые часто определяют продуктивность всего дня. Чтобы сосредоточиться на работе, надо:

  • убрать всё со стола, особенно, телефон, закрыть все лишние вкладки;
  • настроиться на старт, прослушав 1-2 успешных прошлых беседы;
  • просмотреть еще раз сценарий и проиграть в голове диалог;
  • посмотреть план и поставить себе цель на ближайшие пару часов; 
  • придумать себе вознаграждение за выполнение нормы дня.

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