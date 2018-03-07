Подготовка к холодным звонкам — важный этап работы менеджера по прозвону. Неподготовленные разговоры редко ведут к продажам или лидам. Давайте рассмотрим, что подразумевается под ней. Это квалификация специалиста, готовность всего нужного для деятельности, чек-лист перед началом рабочего дня, а также моральная готовность оператора.

Квалификация менеджера

Здесь можно говорить о трех параметрах:

общие навыки и опыт ведения переговоров с потенциальными клиентами по телефону;

знание продукта, умение быстро найти ответы на любые вопросы;

знание скрипта и инструмента продаж.

Понятно, что тут за пару часов не разобраться. Но подготовленный менеджер даст высокую конверсию и продуктивность.

Подготовка всего необходимого для телефонного прозвона

Обычно эту ответственность на себя берет руководитель отдела. Подробно мы писали об этом в другой статье (что нужно для холодных звонков), здесь коротко перечислим то, что должно быть в наличии, когда вы начнете прозванивать базу:

База контактов.

Нет её — нет эффективной деятельности. Если сотрудник вынужден искать телефонные номера в справочниках, забудьте о высокой выручке. Скрипт разговора.

Даже самым крутым специалистам нужен короткий сценарий беседы, чтобы не забыть проговорить что-то важное или узнать информацию о собеседнике. А не самым опытным работникам подробный сценарий и техника продаж жизненно важны. Инструмент для звонков.

Можно звонить и через телефон, и через CRM, но на рабочую мощность вы сможете выйти только со специальными программами для колл-центров или сервисом Скорозвон. Выставленный и корректный план.

Обычно мы не включаем план в список необходимого, но заметили: те из наших клиентов, кто не ставит цели и не отслеживает нормативы, вскоре вообще закрывают направление по прозвону. А то и вовсе закрываются.

Чек-лист перед началом каждого рабочего дня

Первым делом по приходу на работу каждый специалист должен проверить, все ли в порядке, в наличии ли база и скрипт, есть ли интернет и доступен ли инструмент. Кроме этого, часто с утра надо расписываться в графике или заполнять отчеты-документы. Мы рекомендуем распечатывать чек-лист, в котором зафиксированы все действия. Да, вашим коллегам придется каждый раз руками ставить пометки, зато всё будет выполнено.

Подготовка непосредственно к холодным звонкам

Здесь мы скажем пару слов о психологических моментах, которые часто определяют продуктивность всего дня. Чтобы сосредоточиться на работе, надо: