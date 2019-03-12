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Менеджер по продажам

Менеджер по продажам — распространенная вакансия, которая существует в большинстве компаний вне зависимости от того, в какой сфере они работают. Любому бизнесу необходимо продавать собственную продукцию, услуги или перепродавать товары поставщиков. Этим и занимается менеджер продажник. Разберем подробней этот вид менеджеров, какие требования и функции они выполняют, а также как эти функции влияют на специализацию работы.

Кто такой менеджер по продажам: определение и описание профессии

Есть несколько определений этого понятия в зависимости от того о чем конкретно идет речь.

Менеджер по продажам — это профессия или специальность, которая подразумевает наличие определенных навыков в сфере реализации товаров и услуг. При этом, чтобы стать менеджером не обязательно иметь высшее или среднее специальное образование, большинство представителей этой профессии нашли работу и благодаря:
  • личным качествам — обучаемость, целеустремленность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки;
  • курсам и тренингам — платным и бесплатным, онлайн и оффлайн, предварительным или непосредственно при трудоустройстве.
Менеджер по продажам — это административный персонал, администратор, специалист, в обязанности которого входит:
  • общение с действующими клиентами и презентация товаров и составление графика торговых поставок;
  • поиск новых клиентов и каналов для реализации;
  • организация процесса сбыта.

Виды менеджеров по продажам

В зависимости от специфики продаж:
  • активные — ищут новых заказчиков и каналы сбыта;
  • пассивные — работают с действующей клиентской базой.
В зависимости от средства общения с клиентами:
  • прямые — проводят встречи в офисах;
  • telesales — презентуют товар по телефону.
В зависимости от ступени карьерной лестницы:
  • ассистенты, помощники, младшие сотрудники;
  • старший менеджер отдела продаж;
  • руководитель отдела.

Классификация условна и не универсальна — в разных компаниях обязанности и принципы работы сотрудников могут отличаться. Например, один и тот же человек занимается активными и пассивными продажами, созваниваются с клиентами по телефону и встречаются лично.

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