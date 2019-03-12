Менеджер по продажам — распространенная вакансия, которая существует в большинстве компаний вне зависимости от того, в какой сфере они работают. Любому бизнесу необходимо продавать собственную продукцию, услуги или перепродавать товары поставщиков. Этим и занимается менеджер продажник. Разберем подробней этот вид менеджеров, какие требования и функции они выполняют, а также как эти функции влияют на специализацию работы.
Кто такой менеджер по продажам: определение и описание профессии
Есть несколько определений этого понятия в зависимости от того о чем конкретно идет речь.Менеджер по продажам — это профессия или специальность, которая подразумевает наличие определенных навыков в сфере реализации товаров и услуг. При этом, чтобы стать менеджером не обязательно иметь высшее или среднее специальное образование, большинство представителей этой профессии нашли работу и благодаря:
- личным качествам — обучаемость, целеустремленность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки;
- курсам и тренингам — платным и бесплатным, онлайн и оффлайн, предварительным или непосредственно при трудоустройстве.
- общение с действующими клиентами и презентация товаров и составление графика торговых поставок;
- поиск новых клиентов и каналов для реализации;
- организация процесса сбыта.
Виды менеджеров по продажамВ зависимости от специфики продаж:
- активные — ищут новых заказчиков и каналы сбыта;
- пассивные — работают с действующей клиентской базой.
- прямые — проводят встречи в офисах;
- telesales — презентуют товар по телефону.
- ассистенты, помощники, младшие сотрудники;
- старший менеджер отдела продаж;
- руководитель отдела.