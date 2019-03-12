Менеджер по продажам — распространенная вакансия, которая существует в большинстве компаний вне зависимости от того, в какой сфере они работают. Любому бизнесу необходимо продавать собственную продукцию, услуги или перепродавать товары поставщиков. Этим и занимается менеджер продажник. Разберем подробней этот вид менеджеров, какие требования и функции они выполняют, а также как эти функции влияют на специализацию работы.



Кто такой менеджер по продажам: определение и описание профессии



Есть несколько определений этого понятия в зависимости от того о чем конкретно идет речь.

личным качествам — обучаемость, целеустремленность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки;

курсам и тренингам — платным и бесплатным, онлайн и оффлайн, предварительным или непосредственно при трудоустройстве.

общение с действующими клиентами и презентация товаров и составление графика торговых поставок;

поиск новых клиентов и каналов для реализации;

организация процесса сбыта.

Виды менеджеров по продажам

активные — ищут новых заказчиков и каналы сбыта;

пассивные — работают с действующей клиентской базой.

прямые — проводят встречи в офисах;

telesales — презентуют товар по телефону.

ассистенты, помощники, младшие сотрудники;

старший менеджер отдела продаж;

руководитель отдела.





Менеджер по продажам — это профессия или специальность, которая подразумевает наличие определенных навыков в сфере реализации товаров и услуг. При этом, чтобы стать менеджером не обязательно иметь высшее или среднее специальное образование, большинство представителей этой профессии нашли работу и благодаря:Менеджер по продажам — это административный персонал, администратор, специалист, в обязанности которого входит:В зависимости от специфики продаж:В зависимости от средства общения с клиентами:В зависимости от ступени карьерной лестницы:Классификация условна и не универсальна — в разных компаниях обязанности и принципы работы сотрудников могут отличаться. Например, один и тот же человек занимается активными и пассивными продажами, созваниваются с клиентами по телефону и встречаются лично.