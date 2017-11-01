Холодные звонки в b2c требуют особого подхода. Отличия от b2b здесь значительные, ведь приходится общаться с живыми людьми, их проблемами и надеждами, а не сотрудниками, которые не очень-то заинтересованы в выгодах. С одной стороны, это означает высокую конверсию (если у вас хорошая база, конечно). С другой, кучу сложностей и заморочек.

Кроме того, есть сферы, в которых обзвон точно работает (стоматологии, клиники, банки, окна), а есть те, в которых звонки просто еще никто не пробовал, совершенно новый канал. Впрочем, когда контекст дорожает не по дням, а по часам, звонки являются основным и все более привлекательным, эффективным способом лидогенерации. Рассмотрим особенности холодных звонков в b2c.

База.

Хорошую найти очень и очень сложно, говорим сразу. Обычная дозваниваемость по сегменту не выше 30-40%, а значит, если не использовать сервис для холодных звонков, операторы будут в основном слушать гудки телефона, а не общаться с потенциальными покупателями.

Базу можно купить, и тогда вы получите, например, всех проживающих в каком-то районе. Иногда базы продают работники конкурентов или крупного бизнеса. Пример: попадаются данные, слитые из крупных сетей магазинов. И если целевая аудитория у вас схожая (вы представляете компанию с репетиторами и купили контакты родителей, которые купили школьную одежду), это прекрасно. Но не всегда честно и законно. Попробуйте договориться с теми, кто что-то уже продает вашей аудитории: если у вас спортивное питание, станьте партнерами с фитнес-клубами, обменивайтесь базой и проводите совместные акции. В принципе, если у вас какой-то популярный товар или услуга, можно звонить вообще по всем, вам в этом поможет диалер, чтобы менеджер не тратил время зря. Правда, такие звонки обычно расстраивают покупателей. Это точно работает в продаже банковских услуг, НПФ, установке окон и медицинских услугах. Сотрудники.

Самое главное — стрессоустойчивость (представьте себе, сколько раз ваш продавец услышит нецензурную брань или ругань). Ну и, конечно, в голосе должно быть слышно заботу и живого человека (а не робота), речь должна быть медленной, разборчивой и понятной. Скрипт и техника.

Одной проблемой меньше, здесь нет секретарей и методов борьбы с ними. Зато есть пенсионеры, активные дети (с которыми разговор надо сразу мягко сворачивать) и неадекватные люди. Продумайте, что менеджер должен говорить, если общение примет нехороший оборот.

Деталь: в скрипте не должно быть сложных слов и оборотов. Попробуйте прочитать скрипт бабушке, если поймет — предварительно хороший, рабочий сценарий разговора. Цель — сделать понятным речь вашего сотрудника.