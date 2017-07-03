Чтобы вы могли сэкономить время на отборе кандидатов, мы подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро отобрать нужные резюме и пригласить соискателей на собеседование.

Как отбирать резюме менеджера по продажам

1. Проверьте соответствие требованиям вакансии. 2. Отсейте резюме, которые не подходят по возрасту, ЗП, опыту и т.д. 3. Оцените опыт работы соискателей. 4. Составьте сводную таблицу кандидатов с оценками от 1 до 5.

Этапы отбора

Проверка основных требований

Сначала убедитесь, что человек подходит под основные требования вашей вакансии. Многие соискатели, не глядя на вакансию, рассылают одно и то же резюме в сотню компаний. Также проверьте, что у кандидата есть опыт работы.

Отсев

Уберите заведомо неподходящих кандидатов: неадекватная желаемая заработная плата, возраст, неподходящий опыт работы и так далее. Разместите небольшое задание в тексте вакансии, это поможет проверить кандидатов на адекватность и грамотность. Например, попросите соискателя написать сопроводительное письмо.

Оценка уровня кандидата

В оставшихся резюме оцените уровень и опыт кандидата — где работал, какие функции выполнял и чего добился. В работе с клиентами это важно. Чем выше уровень специалиста, который вам нужен, тем внимательнее изучайте все, что пишет соискатель.

Составление рейтинга

Составьте сводную таблицу, в которой оцените каждого кандидата по ключевым параметрам: опыт работы, мотивационное письмо, дополнительное образование и так далее. Поставьте за каждый пункт оценки от 1 до 5. Так вы получите рейтинг соискателей и сможете пригласить на собеседование лучших из них.

Когда наберете хороших резюме в 3-4 раза больше, чем вам нужно сотрудников, выберите людей с лучшими оценками и пригласите кандидатов на собеседование. Как провести собеседование с менеджером по продажам, читайте в следующей статье.