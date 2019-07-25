Начало холодного звонка — важный этап переговоров с потенциальным клиентом, главная цель которого — заинтересовать собеседника. Успех всего последующего разговора основан на том, какое впечатление произведет менеджер в первые секунды общения. В этой статье мы расскажем о том, как правильно провести первый холодный звонок.
Для переговоров с помощью холодных звонков новым клиентам составляют специальные скрипты — сценарии телефонных разговоров. Они основаны на психологии продаж и включают несколько стандартных этапов: приветствие, презентация, предложение и отработка возражений.
Начать стоит с приветствия, а также стоит объяснить, кто вы и с какой целью звоните. Уточните у собеседника, удобно ли ему сейчас говорить. Если нет, попробуйте узнать, когда ему будет удобно выслушать ваше предложение.
Обращайтесь к собеседнику по имени и, если это возможно, укажите его связь с вашей компанией. Например, это возможно, если контакт уже пользуется вашим продуктом или сам заказал обратный звонок.
Расскажите про главные особенности вашего продукта. Говорите кратко, исключите специальные термины, с помощью вопросов поддерживайте контакт с собеседником. Спросите собеседника, остались ли у него какие-то вопросы после вашего рассказа.
Не ждите, что после презентации клиент сам захочет оформить заказ или оставить заявку — предложите ему это самостоятельно. Например: «Я перезвоню вам завтра, и вы скажете свое решение. Когда вам будет удобно принять мой звонок?».
Если клиент не хочет совершать покупку, попробуйте выяснить настоящую причину отказа и устранить её. У клиента может быть несколько причин не соглашаться:
-
Его не устраивает ваш продукт;
-
Не устраивает цена или условия;
-
Нет потребности в вашем продукте.
Если вы узнаете причину отказа, сможете проработать возражения: сделать скидку, предложить выгодные условия или рассказать дополнительные функции вашего продукта.
В первую очередь ваше предложение должно быть выгодно для покупателя. Поэтому, при разработке презентации, следуйте ниже перечисленным правилам:
-
расскажите, что именно вы предлагаете;
-
кратко опишите чем ваше предложение отличается от аналогичных;
-
расскажите, какие проблемы клиента можно решить с помощью товара;
-
подчеркните выгоду — экономию в цене или высокое качество;
-
опишите действующие дисконтные программы, подчеркните ограниченный период их действия;
-
если возможно — сделайте индивидуальное предложение.