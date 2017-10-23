Рабочее время менеджера по продажам важно определять на старте работы, чтобы не возникло непонимания. Мы расскажем, какие варианты есть, какие подходят в конкретных случаях, ну и как правильно распределять ресурсы, чтобы не тратить силы сотрудника впустую.

Итак, виды рабочего времени:

С полным все понятно, 8 часов + обязательный час на перерыв. А вот с неполным есть тонкость, если вы берете человека на 4 часа в день, то следите, чтобы он работал и звонил подряд все это время. Если работник будет звонить 4 раза по часу, то эффективность будет низкой из-за перерывов. Гибкий или жесткий график.

Опять же, с жестким все понятно. От звонка до звонка, ровно 8 часов. Плюс — сотрудник будет на месте вовремя, минус — он уйдет ровно в 19:00. Сделка не закрыта, но надо закрыть сегодня? Клиенту позвонить во внеурочный час? Тогда нужен гибкий график, но будьте готовы, что к 9 утра ваш продажник не приползет. Стандартный и сдвинутый.

Тут все просто, если вы работаете на всю РФ, вам в отделе нужны ребята, которые готовы стартовать в 9 часов утра по Калининграду, и ребята, которые возьмут трубку в 19:00 по Владивостоку. Проведите анализ, в каком часовом поясе живут ваши клиенты. Скорозвон по номеру телефона говорит менеджеру, сколько часов сейчас у клиента. Или отбирает те контакты, у кого сейчас подходящее время.

планирование рабочего дня, пусть сотрудник четко знает, что с 10:00 до 14:00 он будет звонить, с 14:00 до 16:00 учит новый скрипт, а потом снова звонит;

прежде чем составлять расписание сотрудника, сначала посмотрите, на что тратит человек ресурсы в реальной жизни, иначе расписание будет неудобным.

Полный день, или неполный.Чтобы менеджер эффективно проводил день, важно использование инструментов планирования:

Тайм менеджмент менеджера по продажам забывать не стоит: есть системы, которые учат правильно распределять силы и задачи в течение дня. Почитайте книги по тайм-менеджменту. Мы рекомендуем Глеба Архангельского, Макса Дорофеева и Дэвида Аллена. В целом, рекомендации простые: записывать все задачи, съедать неприятные дела («Лягушки») с утра, разбивать огромные проекты на маленькие задачи.

Обратите внимание на метод помидора (25 минут сосредоточенной работы по таймеру, потом перерыв) и профессиональные инструменты для звонков: диалер с предиктивным и прогрессивным режимами набора, он не даст сотруднику делать меньше звонков, чем запланировано.

В каждой компании свой подход к рабочему времени менеджера по продажам. Важно обговорить их в начале работы, чтобы не было непонимания, конфликтов и споров. Лучше зафиксировать договоренности в официальном договоре.