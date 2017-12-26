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Как уволить менеджера по продажам

Как уволить менеджера — частый вопрос руководителей и директоров. К сожалению, средняя текучка в отделах продаж достигает 20% в год, то есть, каждый пятый увольняется в течение года. А часть из них увольняют, и при этом сразу возникает много вопросов: как сделать это по закону, как правильно и без потерь пережить уход сотрудника, какие должны быть причины для того, чтобы попросить его уйти, да и как не потерять клиентскую базу вместе с ценным продажником.

Давайте разберем по порядку.
  1. Причины, чтобы уволить менеджера. Как принять решение об увольнении.
    Давайте начнем с цифр. Даже если вам кажется, что работник сидит в соцсетях все рабочее время, ориентируйтесь только на объективные данные: сделки, выручка, звонки, встречи. Если он систематически не выполняет план и дает результат ниже его коллег, стоит предупредить его о том, что в компании принято работать эффективно. Дайте ему (и себе) срок в 1-2 месяца, после которых вы еще раз проанализируете данные и примете окончательное решение.
  2. Какие меры нужно принять до увольнения, как обезопасить себя.
    Перечислим все риски и пути их обхода.
    • Не захочет уходить и придется увольнять по статье, а это сложно.
      Начнем с того, что всегда утверждайте план и заручайтесь подписью подчиненного. Систематическое невыполнение плана — вполне серьезная, официальная причина.
    • Уведет за собой всех клиентов.
      Разделите отдел продаж на три уровня. Не привязывайте клиента к конкретному человеку, иногда ротируйте их.
    • Заберет всю базу контактов и сольет конкурентам.
      Используйте сервисы для звонков , где и храните базу. Забудьте про эксель.
    • Устроит панику в отделе.
      Сделайте процесс прозрачным — пусть все знают, кто и как выполняет обязанности. Пусть причины знают все коллеги. Обязательно выполните все обязательства: выплаты, премии и так далее.
    • Потеря клиентов и снижение выручки.
      Готовьте замену заранее, за пару месяцев до предполагаемого ухода. Распишите обязанности увольняемого и распределите их по сотрудникам.
  3. Как уволить менеджера по продажам, как сообщить сотруднику о принятом решении.
    Быстро, честно, опираясь на цифры и факты, не переходя на личности. Не забудьте сообщить (и потом выполнить), что выплатите все положенные деньги и напишете рекомендательное письмо. Еще круче, если порекомендуете куда-нибудь и заплатите «парашют», особенно, если это «топ». Тогда весь текущий штат будет чувствовать себя спокойнее, а вы получите лояльного бывшего коллегу.
  4. Как предупредить такую ситуацию на работе в будущем.
    • Внедряйте правильную мотивацию: оклад меньше, бонусы больше. Неэффективный работник уйдет сам.
    • Ориентируйтесь на цифры каждый день. Сумма сделок, процент выполнения — что угодно. Вы должны четко понимать, кто в команде лидер, а кто тянет всех вниз.
    • Составляйте официальные должностные инструкции с обязанностями. Каждый должен знать, что от него ждут.

Итак, как уволить менеджера с минимальными потерями? Мирно договоритесь, не включайте эмоции и подготовьтесь к этому событию заранее.

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