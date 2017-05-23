Самый актуальный вопрос — где искать менеджеров по продажам. Обычно руководители отделов холодных продаж жалуются, что желающих работать нет, найти адекватных сотрудников не получается, вакансии не закрываются, и даже хорошие условия не привлекают кандидатов с приличными резюме. Первый вопрос, который мы задаем — а где вы уже пробовали искать?

Обычная ситуация.

Где же еще найти хорошего менеджера по продажам, как не на работном сайте? Сейчас разместим вакансию, где напишем о своей прекрасной компании, и сразу найдем специалиста. И клиентов сразу будет много!

Но практика показывает, что мало кто откликается на такие резюме, а кто откликается, вам не подходит.

Это происходит из-за конкуренции, ведь сотни компаний размещают объявления, и думаю, где нанять менеджера-продажника, да еще в короткие сроки. Представьте, заходит кандидат на сайт, а там 5 сотен объявлений. Вам сложно будет выделиться среди них, если, конечно, у вас не сверх-интересные и вкусные условия и баснословная зарплата. Вот и начинают hr-специалисты мухлевать, указывать завышенные цифры, а то и вовсе скрывать сумму зарплаты, что тоже поток резюме не увеличивает.

Где проще нанять менеджера для холодных звонков или продаж?

Измените канал поиска. Смотрите в сторону авито, соц.сетей и городских порталов небольших городов. Продумайте портрет кандидата. Нужен толковый человек без опыта? Ищите в студенческих профкомах. Ищете кандидата крутого уровня? Вперед, на семинары по продажам. Посмотрите в сторону других городов. Ну вот где в наше время найти менеджера по продажам в Москве за зарплату в 20 тысяч? Да нигде. А вот в небольших городах это вполне себе конкурентоспособный доход, такую работу ищут многие. Удаленная работа — это тренд, даже крупные компании переходят на такой режим. Мы уже рассказывали подробно про особенности удаленной работы и считали все выгоды.

Мы предлагаем пойти другим путем.

Изучите остальные статьи, мы постарались очень подробно ответить на вопрос, где взять менеджера по продажам. Обычно у наших клиентов вывести нового сотрудника получается за 2-4 недели.