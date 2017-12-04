Самые продвинутые компании уже переходят на рабочий коллектив вне офиса: Тинькоф, Билайн. Но многие фирмы еще держатся за штатных специалистов, несмотря на высокие расходы (фонд оплаты труда больше, арендные платежи за офис, техника, да и программное обеспечение с мебелью влетят в копеечку). Представители этих фирм говорят, что не знают, как контролировать удаленных сотрудников. Мы попробуем рассказать и осветить вопрос.

У руководителей есть иллюзия, что работники будут усердно трудиться, если находятся прямо перед глазами у контролирующего начальника. На самом же деле, нет сложности в том, чтобы имитировать активную деятельность, не выдавая результатов работы. А с другой стороны, если менеджер выполняет все планы, не все ли равно вам, чем он занимает свое время? Да и уверены ли вы, что объективно оцениваете положение дел и ведете контроль, неважно, удаленщиков или нет?

Чтобы справедливо оценивать работников, нужно оценивать их по беспристрастным цифрам и графикам, и премию привязывать к конкретным показателям. Так вы добьетесь дисциплины, вне зависимости, где сидит человек: в офисном здании или за тысячи километров. Кроме того, и коллективу такая система будет полезна. Каждый получает по заслугам, без любимчиков и аутсайдеров. Это и есть контроль, а не нависание над душой у работника.

Чтобы система работала, надо начать с отчетности удаленных сотрудников. Такая отчетность должна содержать в себе основные показатели менеджера. У нас это: количество разговоров от 15 секунд, время в разговоре и количество принесенных лидов. В Скорозвоне (нашей программе для холодных звонков) все эти отчеты уже готовы, ежесекундно обновляются. А ещё можно настроить KPI специалиста, и вы в отдельном отчете удаленного сотрудника не будете разбираться в сотнях цифр, а сразу увидите, кто и что выполнил.

Есть одна важная тонкость: не забывайте, что план надо выставлять подневно. А работник должен постоянно видеть, сколько ему осталось до выполнения. В Скорозвоне есть специальная панель, которая показывает, сколько менеджер назвонил за день. Тогда и дополнительно мотивировать никого не придется.

Давайте подведем итог: как вести контроль удаленного сотрудника?

Ориентируйтесь на ключевые показатели и цифры. Разбейте план на ежедневные нормы. Ежедневно просматривайте отчеты.

В таких условиях никаких специальных отдельных усилий прикладывать не придется. А если учесть, что обычно оклад таких специалистов ниже, чем у людей в офисе, то зачастую они даже более мотивированы.

Если вы соблюдаете наши рекомендации, то вопрос, как контролировать удаленных сотрудников, не будет для вас сложным. Главное — разумный подход и регулярность.