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CRM для холодных звонков

CRM-система для продаж — это уже привычный нам инструмент по работе с клиентами. Он позволяет в одном месте держать информацию по клиентам, не забывать про назначенные созвоны и встречи, а также дает руководителю отдела удобный инструмент контроля сотрудников. Некоторые компании используют тяжелые и дорогие системы, кому-то достаточно и легкой amoCRM или недорогой Битрикс24.

Для отдела продаж CRM-система — это базовая рабочая программа. Сотрудник приходит на работу и сразу открывает программу. Когда сделки длинные, удобно просматривать историю контактов с клиентом и отслеживать изменения в статусах сделки. Но совсем другая история с совершением большого количества звонков через CRM или с обзвоном большой базы.

Для эффективной работы специалиста по холодному обзвону обычно используется отдельные сервисы или отдельная црм-система для менеджера по продажам, который активно звонит по клиентам. Она может быть облачной (это дешевле и проще) или устанавливаться на компьютер. Основная задача такой системы — чтобы работник совершал как можно большее количество звонков, а руководитель мог контролировать качество и количество разговоров с потенциальными покупателями.

Crm для холодных звонков тоже умеет сохранять историю по клиенту и назначать задачи, но специализируется именно на обзвоне. Давайте перечислим, какие инструменты для этого должны быть.

  1. Удобная загрузка, сортировка и управление базами, распределение по сотрудникам. Это важно, потому что обычные CRM не умеют работать с огромными базами и получается бардак.
  2. Продвинутый инструмент обзвона. Например, в Скорозвоне процесс автоматизирован, как только ваш специалист заканчивает один разговор, начинается другой, а также есть предиктивный и прогрессивный режимы, которые разгоняют работника до 300 разговоров в день. Автоматизация рабочего места менеджера по продажам увеличивает эффективность работы в 2-6 раз.
  3. Скрипт, который всегда находится перед глазами звонящего. Важно, чтобы он не открывал тысячу окон и не искал скрипт во время разговора.
  4. Отчетность, запись разговоров и другой информации. Это полезно как для сотрудника и его работы со сделкой, так и для руководителя, который всегда сможет оценить, кто из работников как усердно трудится, и правильно ли выполняется функционал менеджера по продажам.
  5. Интеграции с другими CRM и дополнительные функции по отправке SMS и email прямо из рабочего окна. Это экономит время и не дает потерять сделку после разговора. Работник не отвлекается на посторонние сервисы и программы, это тоже увеличивает продуктивность.
  6. CRM для звонков должна быть легкой, понятной и простой. Тогда обучение работников пройдет быстро и не займет много времени. А сотрудники быстро поймут все преимущества АРМ (автоматизированного рабочего места) менеджера по продажам, так иногда называют инструменты для обзвона.

Идеальная картина выглядит так:

  • сотрудник прозванивает базу в специальном сервисе для холодных звонков;
  • контакты и базы, которые готовы приобрести продукт, передаются в вашу обычную систему.

Так достигается максимальная эффективность и загрузка отдела.

Некоторые компании используют для обзвона классические CRM для менеджера по продажам. Это привычно, мы согласны. Но приводит к таким результатам:

  • не более 50-60 разговоров на специалиста в день. Это мало.
  • Бардак с базами: в одной куче и холодные контакты, и теплые лиды.
  • Нет отчетности — непонятно, насколько хорошо работают менеджеры.
  • Неудобная работа со звонками, сотрудник тратит много времени на каждый звонок, не выполняет план, демотивируется и уходит.

Мы рекомендуем использовать отдельный инструмент или CRM для тех менеджеров по продажам, кто обзванивает базы. Настроить такую схему недолго, а результат вы увидите уже в первый день работы.  

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