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Как оформить удаленного менеджера по холодным звонкам

Как оформить удаленного сотрудника? — этот вопрос задают себе руководители многих компаний, которые набирают специалистов не только для работы в офисе, но и для дистанционного сотрудничества. Правильное решение этого вопроса позволит работодателю сэкономить на обустройстве рабочих мест, покупке офисной техники, аренде большого помещения и одновременно избежать проблем с налоговой. При оформлении дистанционных отношений между работодателем и сотрудником важно понимать некоторые особенности и принципы.

Интересно! По данным последних исследований, сегодня больше половины российских компаний частично или полностью осуществляют свою деятельность за счет привлечения удаленных работников. В Европе этот показатель еще выше и непрерывно растет.

Как оформить сотрудника на удаленную работу: особенности и рекомендации

  • С 2013 года все работодатели обязаны заключать трудовые договора с работниками, которые работают дистанционно. При этом, делать записи в трудовой книжке не обязательно.
  • Работник должен получить свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
  • Перед оформлением ознакомьте претендента с правилами и локальными актами, которые действуют в вашей компании. Например, это может быть распорядок дня, порядок начисления премий, правила деловой переписки и другие документы. Ознакомление проводится посредством передачи электронных версий документов через интернет.

Как оформить удаленного сотрудника: простая пошаговая инструкция

  1. Получите необходимые документы: копии паспорта, идентификационного кода претендента, выписку из пенсионного фонда, при необходимости — документы, которые подтверждают квалификацию.
  2. Составьте и подпишите трудовой договор, сделать это можно посредством электронных подписей сторон. Не позднее 3 дней вышлите бумажный вариант трудового договора новому работнику.
  3. Подпишите указ о приеме в штат.
  4. Заведите личную карточку.
Содержание любого трудового договора включает ряд стандартных пунктов:
  • права и обязанности сотрудника;
  • порядок и размер выплаты заработной платы;
  • наличие социальных гарантий;
  • ответственность сторон;
  • продолжительность рабочего дня, недели;
  • порядок составления отчетности о проделанной работе;
  • при наличии, размер и порядок выплаты компенсаций за оплату интернет и телефонной связи.

Альтернативный вариант
Если вы планируете кратковременное сотрудничество или предлагаете проектную работу, используйте для оформления работников договор ГПХ, или гражданско-правового характера. Этот документ подразумевает оплату работодателем определенного объема работ, по факту, не рабочего времени, а результата труда.




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