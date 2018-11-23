Как оформить удаленного сотрудника? — этот вопрос задают себе руководители многих компаний, которые набирают специалистов не только для работы в офисе, но и для дистанционного сотрудничества. Правильное решение этого вопроса позволит работодателю сэкономить на обустройстве рабочих мест, покупке офисной техники, аренде большого помещения и одновременно избежать проблем с налоговой. При оформлении дистанционных отношений между работодателем и сотрудником важно понимать некоторые особенности и принципы.



Интересно! По данным последних исследований, сегодня больше половины российских компаний частично или полностью осуществляют свою деятельность за счет привлечения удаленных работников. В Европе этот показатель еще выше и непрерывно растет.



Как оформить сотрудника на удаленную работу: особенности и рекомендации

С 2013 года все работодатели обязаны заключать трудовые договора с работниками, которые работают дистанционно. При этом, делать записи в трудовой книжке не обязательно.



Работник должен получить свидетельство обязательного пенсионного страхования.



Перед оформлением ознакомьте претендента с правилами и локальными актами, которые действуют в вашей компании. Например, это может быть распорядок дня, порядок начисления премий, правила деловой переписки и другие документы. Ознакомление проводится посредством передачи электронных версий документов через интернет. Как оформить удаленного сотрудника: простая пошаговая инструкция



Получите необходимые документы: копии паспорта, идентификационного кода претендента, выписку из пенсионного фонда, при необходимости — документы, которые подтверждают квалификацию.

Составьте и подпишите трудовой договор, сделать это можно посредством электронных подписей сторон. Не позднее 3 дней вышлите бумажный вариант трудового договора новому работнику.

Подпишите указ о приеме в штат.

Заведите личную карточку.



права и обязанности сотрудника;



порядок и размер выплаты заработной платы;



наличие социальных гарантий;



ответственность сторон;



продолжительность рабочего дня, недели;



порядок составления отчетности о проделанной работе;



при наличии, размер и порядок выплаты компенсаций за оплату интернет и телефонной связи.





Содержание любого трудового договора включает ряд стандартных пунктов:

Альтернативный вариант

Если вы планируете кратковременное сотрудничество или предлагаете проектную работу, используйте для оформления работников договор ГПХ, или гражданско-правового характера. Этот документ подразумевает оплату работодателем определенного объема работ, по факту, не рабочего времени, а результата труда.













